Azaña Hotel Guci asegura que no se ve afectado por riadas repentinas

Tegal (ANTARA) – Gulala Azana Hotel & Resort, ubicado en el área de Guci, Tegal, Java Central, confirmó que no se vio afectado por las inundaciones repentinas hace algún tiempo.

La dirección del Gulala Azana Hotel & Resort Daryanto en Solo, Java Central, dijo el martes que la crecida del río Gung no ha alcanzado una gran superficie.

«Sólo alrededor del río Gung. Los afectados en el área de Guci son las atracciones turísticas Pancuran 13 y Pancuran 5 que se encuentran a orillas del río. Otras áreas como tiendas de souvenirs, el mercado de Guci, todas las villas y hoteles en Guci no se ven afectados. Todo es seguro porque están bastante lejos del flujo del río Gung», dijo.

Incluyendo Gulala Azana, dijo, la condición del área es muy segura ya que está bastante lejos y más alto que el río Gung.

«Ayer hubo en realidad una inundación anual de agua de lluvia. Esto suele ocurrir todos los años, pero la escorrentía de ayer probablemente fue un poco mayor que en años anteriores. El flujo del río Gung alrededor de Gulala no es así en la zona de lluvias 13, que es muy estrecha, mientras que en Gulala es ancha», dijo.

Dijo que todo el acceso a Guci era seguro y nadie resultó afectado.

«Ninguna de las carreteras de Guci resultó dañada por las inundaciones de ayer», afirmó.

Por ello, la empresa sigue preparándose para recibir invitados, especialmente durante las vacaciones de fin de año, cuando el número de invitados suele aumentar considerablemente. Dijo que el hotel era una opción para escapar del bullicio de la ciudad.

«No sólo ofrece relajación, unas vacaciones en Guci también ofrecen una variedad de actividades interesantes, desde disfrutar de vistas panorámicas de las montañas y la niebla matutina, turismo familiar con parques infantiles, exploración de cascadas y senderos naturales circundantes, hasta lugares cálidos para quedarse con una atmósfera de resort tranquilo que es uno con la naturaleza», dijo.

Como parte de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, Gulala Azaña Hotel & Resort presenta un programa especial de Fiesta de la Noche de Navidad.

«Las vacaciones de fin de año son un momento para reunirse y crear recuerdos. Queremos que Gulala Azana Hotel & Resort sea un lugar donde los huéspedes puedan experimentar unas vacaciones divertidas, cálidas y diferentes, en medio de la belleza natural de Guci, conocida como la Suiza de Java», afirmó.