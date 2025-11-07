Ayuntamiento de Tegal: Según el comunicado de BPS, la población pobre disminuyó un 0,36 por ciento

Tegal (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Tegal (Pemkot), Java Central, dijo que, según la publicación de 2025 de la Agencia Central de Estadísticas, el número de personas pobres en la zona se registra actualmente en el 7,28 por ciento, o un 0,36 por ciento menos que el 7,64 por ciento del año anterior.

«Este logro ha superado el objetivo de pobreza para 2025, que está entre el 7,30 y el 7,60 por ciento», dijo el viernes el alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, en Tegal.

Expresó su reconocimiento y agradecimiento a todos los niveles del Equipo de Coordinación de Reducción de la Pobreza. Sin embargo, dijo que todos los partidos no deben ser descuidados a pesar de que la tasa de pobreza como porcentaje ha disminuido.

«No debemos ser descuidados, porque los datos presentados muestran un desafío importante y urgente: la tasa de aumento de la línea de pobreza en las regiones sigue aumentando», afirmó.

Según él, el umbral de pobreza, que es el límite mínimo de gasto para satisfacer las necesidades básicas para vivir una vida digna, alcanzó ahora los 702.113 IDR per cápita al mes en 2025.

«Para reducir la tasa de aumento del umbral de pobreza, los esfuerzos deberían centrarse en crear más empleos y oportunidades de formación que puedan aumentar significativamente los ingresos reales de los pobres a través de programas como la formación profesional y el fortalecimiento de las mipymes», afirmó.

Aparte de eso, dijo, está tratando de reducir la carga del gasto gubernamental a través de asistencia social específica, como la contribución al seguro médico (UHC/JKN PBI APBD) y becas para estudiantes pobres, y garantizando programas de empoderamiento y asistencia con un presupuesto de alivio de la pobreza de alrededor de 136 mil millones de rupias.

«Luego utilice datos precisos, concretamente los Datos Socioeconómicos Integrados Nacionales (DTSEN), para que realmente vaya por buen camino», dijo.

El secretario regional de la ciudad de Tegal (Sekdakot), Agus Dwi Sulistyantono, invitó a todas las partes a unir sus puntos de vista para superar la pobreza.

“La Instrucción Presidencial número 4 de 2022 ha esbozado las estrategias en las que debemos centrarnos para erradicar la pobreza, es decir, que hay tres formas de reducir la carga del gasto, aumentar los ingresos y eliminar la pobreza”, dijo.

