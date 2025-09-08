Ayuntamiento de Pekalongan: Desarrollo del uso de la construcción de impacto de demostración APBN

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Central Java, ha informado la construcción del edificio del Consejo Representativo Regional y la Oficina de Secretaría Regional que fue dañada por el impacto de la manifestación, utilizará fondos del presupuesto estatal (APBN).

«Alhamdulillah, cuando el edificio ha sidocubrir por el Ministerio de Obras Públicas. Digo que el nuevo edificio no utilizará el APBD hasta que se completen el período I y la Sra. Adjunto al alcalde «, dijo el alcalde de Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid en Pekalongan, el lunes.

La construcción del edificio del Consejo Representativo Regional de la Ciudad de Pekalongan y la Oficina de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de Pekalongan alcanzarán un estimado de Rp90 mil millones.

Dijo que su partido estaba agradecido con el gobierno central, quien respondió rápidamente a una visión general de la viabilidad de la construcción y los cálculos de presupuesto.

«El equipo técnico que el edificio recomienda no es factible, por lo que debe estar nivelado con tierras, etc., se reconstruirá más tarde», dijo.

Dijo que su partido se aseguró de que los servicios de la administración estatal del estado (ASN) continuaran funcionando en la comunidad, aunque el edificio de oficinas fue dañado por incendios.

«Los servicios a la comunidad tienen obstáculos en el jefe de la sección, pero para otros no hay problema, ahora normalmente está activo nuevamente. Esta es mi vida, la Sra. Representante y la secretaria del Secretario Regional, que no tiene un cargo», dijo.

Con respecto al nivel de edificios antiguos, el objetivo de Arslan se implementará de inmediato.

«Tan pronto como sea posible, ya sea a través del KPKNL (Oficina de Activos del Estado y Servicios de Subasta) o puede subastar directamente a través de manuales, pero aún tiene que servaluación Más temprano. «Coordinaremos, lo más importante es que el objetivo de dos meses de ganadores de la subasta debe ser», dijo.

