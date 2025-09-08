Atletas de la dominación central de Java de PB Djarum 2025 Participantes de la audición

KUDUS (Antara) – Audición general de PB Djarum 2025 – El entusiasta sigue siendo alto con 1.729 participantes que participan en el evento de búsqueda de talentos del talento de Young Pebulu que se abrió oficialmente con Gor Djarum Jati, Kudus, Java Central, lunes, con participantes centrales de Javining, a namely 1,088.

«El número de participantes de audición que llegaron a 1.729 registrantes provino de diferentes regiones del país», dijo el gerente del equipo de PB Djarum y el coordinador del equipo de talento de atletas Putra Permadi en el PB Djarum 2024 Audición General de Gor Djarum Jati, Kudus.

Los participantes vinieron de diferentes partes de Indonesia. Además de Java Central, los participantes también vinieron de Sumatra, no menos de 44 participantes, Kalimantan, no menos de 50 participantes, 11 participantes, no menos de 15 participantes, 47 participantes, 47 participantes, Java Occidental fueron 180 participantes y otras regiones.

Debido a que se celebró nuevamente después de Pandemi en 2022, esta audición general continúa absorbiendo un gran interés. En 2022, 1.742 participantes, luego 1.529 participantes en 2023, y subieron a 1,966 participantes en 2024. Este año, PB Djarum agregó la categoría de edad de solo dos a tres, con el objetivo de competir contra los participantes al mismo tiempo al mismo tiempo.

«PB Djarum intenta para que cada año el nacimiento tenga un jugador de recubrimiento que tenga el potencial de convertirse en un jugador global», dijo.

La audición que tuvo lugar del 8 al 12 de septiembre de 2025 estuvo abierta para tres categorías de edad, a saber, U-11, KU 11 y KU 12, tanto hijos como hijas.

El proceso de selección comienza desde la fase de detección con el sistema de eliminación de un juego a 21 puntos sin Deuce. El ganador continuará hasta la torneo. Para Putra, se otorgan súper boletos a los semi -finales, mientras que en el sector de los súper boletos de PUTRI se dan los finalistas. Los ganadores de boletos de oro pasan cuatro semanas en la fase de cuarentena (del 13 al 11 de septiembre al 11 de octubre de 2025) acompañado de dos eliminación. Los participantes que califican hasta el final recibirán una feria de bádminton y la capacidad de convertirse en miembro de PB Djarum.

La audición de este año, el bádminton indonesio -leges como un

Con el apoyo de una serie de leyendas e interés de los participantes de todo el país, la audición general de PB Djarum 2025 2025 puede liderar semillas superiores que se convertirán en el orgullo de Indonesia en el mundo del bádminton.

Richard Mainaky, una leyenda del bádminton y miembro del equipo de búsqueda de talento de PB Djarum, evaluó que el entusiasmo de los participantes se hizo más alto de año en año, incluso de regiones distantes.

«Los participantes ahora están creciendo, no solo de Java, sino también de otras regiones como Minahasa que transportan 9-12 personas. Es decir, el interés de Bádminton es extenso en toda Indonesia», dijo.

Aunque el número de miles de participantes, Richard recordó que los mayores desafíos realmente existían después de la audición. Debido a los golpes, los pasos, el juego de pies es casi el mismo, mientras que la tarea está presente después de que han sufrido la audición y la cuarentena.

Según Richard, los aspectos más importantes que han sido evaluados por el equipo de búsqueda de talentos no son solo técnicas, sino también de lucha contra el poder y la actitud debido a los más dominantes. Muchos atletas no fallan en las pelatnas debido a las técnicas, sino debido a la mala postura, la falta de disciplina.

