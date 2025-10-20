Astra Daihatsu participa en el tratamiento medioambiental y de residuos en Solo Raya

Solo (ANTARA) – Astra Daihatsu participa en la gestión ambiental y de residuos en el área del Gran Solo, una de las cuales está ubicada en Norowangsan Village, Solo, Java Central.

Al margen del lanzamiento de Mini Farm Norowangsan, el jefe de la sucursal de Astra Daihatsu Solo, Adisucipto, y Klaten Hengki Guntur Parulian dijeron el lunes que la compañía estaba comprometida con la sostenibilidad y estaba en línea con la filosofía Catur Dharma Astra, especialmente el primer valor de propiedad que beneficia a la nación y al estado.

«En este caso, PT Astra International Tbk Daihatsu Soto está cooperando con el gobierno de la ciudad de Surakarta en el programa Proklim Cerlang Berseri ubicado en Norowangsan RW 13, Pajang Village, distrito de Laweyan, Surakarta», dijo.

En este programa, su partido brinda asistencia en forma de asistencia, capacitación y asistencia física con equipos de clasificación de residuos.

“Para asistencia y capacitación, capacitamos a las personas en el manejo de residuos, como convertirlos en abono”, dijo.

Además, también se pueden procesar diversos tipos de residuos para convertirlos en bolsas, sombreros y contenedores de basura.

«De esta manera esperamos que no haya más acumulación de residuos. Esperamos que en el futuro los residuos puedan utilizarse para el bien de la comunidad», afirmó.

En la misma ocasión, Edi Purnomo, personal y asuntos generales de Astra Daihatsu Solo Raya, dijo que el programa en Solo Raya se llevó a cabo en cinco lugares, a saber, en KBA Demakaan Mojolaban, Mulur Sukoharjo Village, Griya Karebet Sukoharjo, KBA Proklim Wironanggan y Proklim Cerlang Berseri Norowangsan.

El presidente de Proklim Cerlang Berseri Suprayitno explicó que la comunidad de Norowangsan ha trabajado activamente en la gestión de residuos y la reducción del impacto ambiental.

«Con el apoyo de PT Astra International Tbk – Daihatsu, estamos desarrollando un programa de gestión de residuos orgánicos integrado con jardines inteligentes. El fertilizante orgánico procesado por los residentes se utiliza para la horticultura, produciendo plantas orgánicas de alta calidad que son beneficiosas para la comunidad», afirmó.

Se espera que la iniciativa Norowangsan Mini Farm sea un verdadero ejemplo de sinergia entre empresas, gobierno y sociedad en la creación de un entorno más verde, limpio y sostenible en la ciudad de Surakarta.