Asikin lleva una casa saludable para caminar para el jubileo PMI

Tegal (Antara) -Sikin, residente de la aldea de Dampyak, logró traer el premio principal en forma de una unidad de motocicleta en el aniversario de 80 años de la Cruz Roja Indonesia (PMI) de la ciudad de Tegal en la sede de PMI de la ciudad de Tegal, el domingo por la mañana.

Asikin dijo que no tenía idea antes, estaba feliz de obtener el premio principal de una unidad de motocicleta. Se planea que la motocicleta se utilizará para actividades diarias.

Junto con su familia, Asikin siguió el 80 cumpleaños de PMI. Afirmó ser un voluntario de donante de sangre de rutina en la oficina central de Tegal City PMI. Señaló que ha estado donando sangre 58 veces desde 2013.

En la misma ocasión, el alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, dijo que se esperaba que la implementación de las actividades de caminata saludable ofreciera un espíritu de motivación, para que la comunidad amaba a los donantes. Porque los donantes de sangre son importantes para la humanidad, la seguridad.

«Hoy estamos haciendo una caminata saludable, ofrecemos algunos premios para entretener a la comunidad y, con suerte, podemos ofrecer la motivación pública para ser más activos en las donaciones de sangre», dijo Dedy Yon.

A la caminata saludable recibió la asistencia del vical de alcalde de Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Secretario Regional de la Ciudad de Tegal y Presidente de la Ciudad de Tegal PMI, Agus Dwi Sulistyantono junto con representantes del Foro de Liderazgo Regional de la Ciudad de Tegal).