Arsenal desaparecido en el Manchester United – Antara News Central Java

Yakarta (Antara) -arsenal -Coach Mikel Arteta le pidió a su equipo que permaneciera humilde después de conquistar el Manchester United (MU) en la primera semana de la competencia inglesa con un puntaje de 1-0 en el Old Trafford Stadium, Manchester, Wib del lunes por la mañana.

Arteta, citado en el sitio web oficial del club el lunes, dijo que la victoria sobre el Manchester United podría ser su capital para enfrentar más juegos.

«Creo que deberíamos ser humildes en la forma en que lo hacemos, pero al final tenemos que admitir que esto es muy difícil», explicó. .

«Quiero ver cuántos equipos vienen aquí para ganar la competencia. Para ganar el primer día, creo que deberíamos ir a casa felizmente y comprender que todavía tenemos que mejorarnos de muchas maneras», dijo.

En este partido, el Arsenal ganó una victoria sobre el Manchester United gracias a un solo gol del cabezazo de Riccardo Calafiori cuando el partido entró en el minuto 13.

El Arsenal es capaz de mantener la excelencia, a pesar del ataque de Repetido por el Manchester United.