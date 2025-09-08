Archivo de comida en el centro oriental de Ala Central -Eas Turismo culinario en Solo

Solo (Antara) – Fastfood es Midden -Eastern Almaz Fried Chicken que experimenta turismo culinario en solo, Java central en línea con la apertura de puntos de venta en Jalan Slamet Riyadi.

El fundador de Urs Management Ustad Rendy Saputra como el agregador de pollo frito de Almaz, dijo el lunes que el producto de pollo hecho de pollo como un restaurante de servicio rápido (QSR) que estaba dirigido a segmentos del mercado bajo KFC y McDonald’s.

«Nuestro objetivo y mercado son KFC. Por lo tanto, siempre que tenga KFC, hay un mercado allí, por lo que abrimos solo Baru, solo Baru es KFC, Solo Baru tiene un hamburguido», dijo.

Del mismo modo, la selección de ubicación en Jalan Slamet Riyadi Solo fue elegida deliberadamente debido a su posición junto con KFC y McDonald’s.

Del lado del producto, dijo, Almaz sirve alimentos con una hierba naranja en el centro del medio que se filtra en la carne con técnicas marinadas inyectables.

Afirma que se siente más penetrante en comparación con los competidores cuyas hierbas solo son fuertes en el exterior de la carne.

Dijo que el solista, el último fue el último en abrirse en el área solitaria de Raya después de que los puntos de venta anteriores fueron en Boyolali, Klaten, Kartasura y Solo Baru.

«Alhamdulillah, el crecimiento es bastante bueno, también agradecemos al mercado en Solo. Solo seremos buenos en términos de venta. Esperemos que en Slamet Riyadi también esté bastante cerrado», dijo.

Mientras tanto, también suministró un modelo de negocio único en esa ocasión que aplican. Dijo que URS Management como agregador no solo vende asociaciones, sino que también administra actividades y participación en las ganancias con socios.

«Después de caminar, todavía acompañamos sus actividades durante cinco años, evitando promesas excesivas y garantizando la sostenibilidad empresarial», dijo.