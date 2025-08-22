APTRI: Las audiencias en el DPR aseguran y entre comprar azúcar de los agricultores

KUDUS (Antara) – Secretario – General del Consejo Nacional de Liderazgo de la Asociación de Agricultores de la Caña de Sugar de la Popencia Indonesia (DPN APTRI) M Nur Khabsyin reveló a los agricultores de azúcar que fueron almacenados previamente en el almacén durante un largo tiempo, después de que el público y entre la Cámara de la Cámara de los Soccados por los Moderados por el Versorberse específico, en la Cámara de Retulsos específicamente retirados por los específicos de los especificados, los especificados por los especificados, los específicos retirados por los especificados, los específicos retirados por los especificados por los específicos de los específicos retirados por los especificados por los específicos retirados por los especificados. Especificado retulsado por los específicos varía y al lado de los especificados retulsados ​​por el Versorb especificado. Representantes.

«Finalmente obtuvimos un punto brillante. Porque en la audiencia APTR DPN el jueves (21/21) en la audiencia de APTR DPN con la Comisión de la Cámara de Representantes VI, se acordó que había cierta certeza el viernes de que la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) y Antara comprarían Java, dijo el viernes,.

Presentó el tema de los precios del azúcar que cayeron bajo el premio de referencia en agricultores (HPP). De hecho, el stock de azúcar del agricultor en la fábrica de azúcar alcanza más de 100,000 toneladas y tiene el potencial de continuar creciendo, porque además de no ser absorbido por el mercado de procesos de molienda, también dura hasta noviembre de 2025.

La cantidad de azúcar de los agricultores, dijo, ha estado en el almacén desde hace 1,5 meses, por lo que se convirtió en una prioridad ser absorbida de inmediato por y entre fondos con RP1.5 billones para la compra de agricultores de caña de azúcar.

No solo expresan las ambiciones de los agricultores de caña de azúcar, por lo que el gobierno ha ayudado a la absorción, APTRI también ha transferido una serie de requisitos, a saber, la consistencia de la prohibición de la importación de azúcar. También se le pidió al gobierno que no importara la obligación en 2025, porque el comienzo del año aún abrió 200,000 toneladas de azúcar.

Otros requisitos, a saber, la supervisión estricta de azúcar refinada, para no filtrarse con el mercado de consumo, la revisión del Ministro de Regulaciones de Comercio No.16/2025 con respecto a la importación gratuita de Etanolimport que cae el precio del bastón de azúcar de RP2.500-RP3,000/kg (2024) a RP1,000-Ralle-Rale. Así como ayudar a las personas en cada fábrica de azúcar.

El mercado no absorbe la causa del azúcar, también debido a la disminución del precio del azúcar y las gotas de caña de azúcar que alcanzan cada vez más los ingresos de los agricultores. Mientras que la oferta de precio de los comerciantes cuando la subasta está bajo el precio de referencia de agricultores (HPP), que se establece en RP14,500 por kilogramo.

Si bien el mercado del azúcar, dijo, se inundó con azúcar refinada, aunque el poder adquisitivo de la comunidad disminuyó para que el azúcar de los agricultores no se vendiera.

Además del azúcar, el destino de los agricultores no fue absorbido debido a la disminución del precio de las gotas de caña de azúcar. Incluso los compradores solicitan una disminución adicional en el precio acordado. Mientras que el año pasado, el precio de las caídas todavía está al alcance de RP. 3.000 por kilogramo.

Fue de la opinión de que la disminución en las caídas se activó por el tema del Ministro de Regulación Comercial (Permendag) No 16/2025 que abrió libremente la importación del etanol, sin importar la inspección y sin derechos de importación, para revisarse.

«De hecho, la producción actual de gotas de etanol y caña de azúcar ahora es un excedente y algunos se están exportando. Pero el gobierno en realidad libera la importación de etanol. Todos pueden incondicionalmente, sin cuota, sin la recomendación del Ministro de la Industria. Esto deja en claro el precio de las caídas de la granja», dijo.

Por esta razón, APTRI instó al gobierno a intervenir inmediatamente comprando el azúcar de los agricultores de acuerdo con el HPP aplicable y detener la política de importación gratuita de etanol. Porque el etanol es un elemento estratégico que debe verificarse de cerca, no liberado.

Si este problema no se responde de inmediato, APTRI advierte que la caída del precio del azúcar y las gotas amenazará el espíritu de los agricultores para plantar caña de azúcar, incluso interrumpir los objetivos nacionales de auto -potencia del azúcar.

