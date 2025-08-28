Aprenda el idioma, aprende poder – entre noticias yateng

SEMARANG (Antara) – En los últimos días, los espacios públicos públicos se han abarrotado de una variedad de información controvertida sobre las declaraciones de varios funcionarios. Por ejemplo, «toda la propiedad del estado», o «maestro es la carga del estado». Todavía no se aclaró una declaración, otra explicación que me hizo ruidoso nuevamente. ¿Por qué esta expresión impulsada por la luz es el impacto? ¿Es el lenguaje que se dice que es ‘Omon-Oonon’ a menudo? ¿O están todos obligados a aprender el idioma de todos los tiempos?

En el contexto del uso del lenguaje en la sociedad, especialmente en las dimensiones del gobierno, ciertamente recordamos la teoría de la «práctica discursiva» introducida por el famoso Norman Fairclough lingüístico. Según él, el lenguaje se puede ver a través de tres etapas del discurso, a saber, producción, distribución y consumo. El lenguaje se convierte en una posición muy esencial cuando se ve desde quién lo hizo, cómo extenderse y cómo se ven otras personas.

Desafortunadamente, las oraciones simples anteriores son pronunciadas por funcionarios públicos, a quienes son figuras públicas, personas que siempre están en el centro de atención de cada movimiento. El riesgo de ser una figura pública es una anomalía que parece ser muy fácilmente registrada por el público. Por el contrario, las cosas que son comunes y normales no se considerarán para ser consideradas. Es por eso que cada desempeño de su desempeño no considera que la comunidad. Aunque el error que solo se hace una vez, se puede discutir una bola caliente interesante. Esta es la razón por la cual los funcionarios públicos no pueden ser descuidadamente ‘Omon-on’ o producir idiomas como se desee.

Debido a que cada funcionario tiene una atracción, cada producción de idiomas será un producto «caro». Frases como «todos los países propiedad del estado» o «maestro es la carga del estado» es un producto que está listo para ser procesado con hierbas de todas las formas. El papel de los medios de comunicación se vuelve esencial en la fase de distribución de texto. Este idioma se puede procesar, representar y distribuir al público en general como una mercancía. Para hacerlo más nítido, los medios de comunicación son muy comprensibles. Chomsky ha discutido durante mucho tiempo por su permiso de producción, quien es de la opinión de que los medios de comunicación no son solo un hecho de que la «fábrica de discursos» hace que cada noticia sea una mercancía.

El lenguaje que se fabrica se convierte en una comunidad aleatoria. En este proceso de consumo, cada cabeza tiene derecho a crear sus respectivas interpretaciones sobre la base de la educación, social, económica, según las preferencias políticas. Por lo tanto, la declaración generalizada ciertamente causará ventajas y desventajas. En esta etapa, el lenguaje juega su papel para generar las emociones y la conciencia de la audiencia. Activa la alarma del pensamiento crítico, uno de los cuales es la «evaluación de la alarma». Todos realizarán fácilmente una evaluación estándar del productor de idiomas, quien en este caso es funcionarios públicos.

Un reflejo de la mente humana

Debe subrayarse que el lenguaje es un reflejo del contenido de la cabeza humana. Antes de que se produzcan, el lenguaje son las preposiciones que existen en la mente humana. Él tiene la forma de una idea que se organiza durante mucho tiempo y se considera al mismo tiempo, antes de que finalmente se exprese con un discurso en expresiones. Por lo tanto, cada expresión que alguien ha hablado, no solo una oración no rítmica. La expresión es un reflejo directo de ideas, pensamientos e ideas que llenan el espacio para la cabeza del hablante.

Entonces, ¿y si el idioma se manipula? En la ciencia de la retórica, el lenguaje se convierte en una herramienta muy artificial. Se puede ajustar, incluso manipulado. Uno puede hacer malas ideas, generalmente son más hermosas y aceptables. Por supuesto, recordamos el término «despedido» para los empleados que son víctimas de despedidas. También debemos estar familiarizados con la palabra «asegurada» para los corruptores afectados por OTT. Sin embargo, en el contexto de la explicación de los funcionarios anteriores, este idioma se produce espontáneamente y, por supuesto. Ambos aspectos ilustran una apariencia en el espíritu de su orador. Es por eso que este lenguaje realmente nace puro, no compuesto y como es.

La importancia de aprender el lenguaje

Presumiblemente, el lenguaje es un tema o conferencia que no es demasiado popular. Pensando en los fenómenos que han estado ocurriendo últimamente, parece que el lenguaje de aprendizaje sigue siendo relevante hasta ahora. El lenguaje no es solo una lección teórica, sino más que la práctica de la comunicación. El lenguaje puede ser una herramienta eléctrica. Para los funcionarios públicos, el lenguaje puede usarse como una ayuda para lograr simpatía o controversia contra el contragolpe. Su posición se vuelve fatal y vital, por lo que son más cuidadosos en las declaraciones públicas en público.

Mientras tanto, para las personas que aprenden el lenguaje también juega un papel importante en el contexto de la educación. Con suficientes habilidades lingüísticas, podemos entender, digerir y evaluar cada declaración de funcionarios públicos. Podemos criticar completamente el contenido de sus cabezas a través de declaraciones que ocurren. A través del lenguaje, también somos conscientes de que cada gobierno llevado a cabo por el gobierno no se limita a simplemente ‘Omon-Oonon, sino un reflejo de su trabajo.

*Profesor de idioma indonesio Uin Walisongo Semarang

PhD -Estudente en la Universidad de Galway, Irlanda