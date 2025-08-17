Apreciación del alcalde de Tegal K2 Management

TEGAL (Antara) – Alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono apreciaba y dio premios a la familia K2 Modeling School y Tegal City Management que había contribuido a la formación de recursos humanos (recursos humanos) que tenían habilidades y carácter.

«La gerencia de K2 no es solo una institución de modelado y gestión, sino que también ha hecho una contribución real a la formación de recursos humanos que tienen habilidades y carácter», dijo Dedy Yon en sus comentarios mientras asistía al 5º evento de aniversario de gestión de K2 en el Kotta Go Hotel, Tegal City, viernes (15/8).

Según él, la edad de cinco años, por supuesto, no es un viaje corto en muchas series de actividades y también trabajo duro, luchas, aprendizaje e innovaciones que se han llevado a cabo para construir la gerencia de K2 hasta el punto de que se enorgullece hoy.

«Espero que esta noche, aunque han pasado cinco años, este es el punto donde la gerencia de K2 debería ser aún mejor en el futuro que antes», esperaba.

Además, Dedy Yon también dijo que el gobierno de la ciudad de Tegal ofrecería espacio de gestión de K2 para trabajar juntos en actividades en la ciudad de Tegal.

El propietario K2 Management, Bintang Aura Hachani dijo en su ocasión, K2 Management es una escuela de modelado basada en la gerencia que no solo aprende sobre el modelado, sino que también aprende otras habilidades básicas, como hablar en público, danza y actuación.

«Entonces, los niños irán al entretenimiento, no solo aprenden a bucear en la pasarela, sino que su empaque es bueno», explicó.

Bintang también reveló que actualmente la escuela de modelos de gestión de K2 y la gerencia de Tegal City ya tienen un total de 40 miembros, que van de tres a 25 años.

Dijo que estaba feliz de que el gobierno de la ciudad de Tegal apoyara a la administración de K2 y ofreciera espacio para trabajar juntos en eventos en la ciudad de Tegal.

«Estoy muy feliz de que finalmente obtenga lo que se logrará más tarde donde nuestra querida ciudad de Tegal apoya, especialmente para el campo de entretenimiento, de modo que el contenedor ya está allí cuando buscamos talentos. Si hay eventos como desfiles de moda u otros, ya tenemos talentos», concluyó Bintang.