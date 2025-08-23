Antropólogo: el fenómeno de timbres se ha convertido en una industria en Indonesia

SEMARANG (Antara) – La Antropólogo de la Universidad de Amsterdam Ward Berenschot dijo que el fenómeno de los distritos electorales o los timbres en el ciberespacio se ha convertido en una industria en Indonesia.

«Investigamos sobre el fenómeno del crimen cibernético en Indonesia», dijo Ward durante el taller de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP) de la Universidad Diponegoro (Undop) Semarang, el viernes.

Explicó que la investigación se realizó entrevistando a personas que realizan el trabajo, entienden cómo funciona y dónde se usó el dinero para financiar.

«Sus hallazgos se han convertido en una industria porque hay muchas élites políticas, la élite de los negocios que financian a las tropas cibernéticas para influir en la opinión pública en las redes sociales», agregó.

A partir de los resultados de este estudio, continuó, se espera que aumente la conciencia pública sobre este fenómeno.

Además, el gobierno indonesio también debe hacer una política para detener este fenómeno.

«El propietario de una cuenta de redes sociales debe ser justo cuando se paga la carga, debe ser transparente», dijo.

Mientras que el subdirector IV Semarang Wijayanto dijo que la investigación también era la Universidad de Amsterdam y el Instituto de Investigación, Educación e Iluminación Económica y Social (LP3ES), además de este campus.

Explicó las razones para elegir la investigación en Indonesia porque este país se convirtió en uno de los mejores usuarios de las redes sociales y la práctica de elecciones directas.

Según él, se obtuvieron conclusiones en base a los resultados del estudio sobre la necesidad de aumentar la alfabetización digital, la ética política y la transparencia de las plataformas digitales.

«Debemos asegurarnos de que el espacio público esté libre de noticias falsas y no se manipule fácilmente», dijo.