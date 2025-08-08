Antes del Día de la Independencia, Merbabu -Boeren PLN Assistance Bienvenido

Semarang Regency (Antara) -El equipo de la Fundación Baitul Times PLN (YBM PLN) de la unidad de distribución de Java Central y Yogyakarta a lo largo de las colinas y los huertos en las laderas de Merbabu, exactamente en Cuntel Hamlet, Semarang Regency, martes).

Las voces de los agricultores saludaron desde la distancia para dar la bienvenida a la presencia del equipo en el área, cuya producción más importante era las verduras.

Yamno, uno de los verduleros en la aldea de Cuntel, sonrió felizmente porque Yamno y los granjeros Baiturrahman -Mosque en Cuntel Hamlet obtendrían ayuda en forma de un tractor o cultivador de mano y 350 kg de semillas de papas PLN.

Los agricultores que han estado en el mundo de la agricultura desde que se graduaron de la escuela secundaria que anteriormente se enfrentaron con varios obstáculos al plantar. Estos obstáculos incluyen la dificultad de acceso al agua y el método HOE que aún es manual.

Con la ayuda de PLN, espera que se pueda resolver un problema y el proceso de hacerlo más fácil y de manera más eficiente se libera desde la tierra del huerto.

«Estamos muy felices y ayudados, el trabajo será más rápido y ligero al usar este tractor de mano. Ojalá los empleados de PLN nos ayudaron a recibir bendiciones ininterrumpidas para esta ayuda», dijo afortunadamente.

Yamno nuevamente me dijo que muchos destinatarios de ayuda expresaron gratitud. Dijo que las actividades religiosas en el Baiturrahman -Mosque han aumentado desde la ayuda de YBM PLN UID en Java Central y Diy desde 2024.

«Con todas las instalaciones e instalaciones que Allah Todopoderoso nos ha dado, estamos agradecidos con él», explicó Yamno.

En el impulso de la entrega de la ayuda, hubo un representante directo del director general de PLN UID en Java Central y Diy, a saber, Gerente Senior de Comunicación y General, Moh. Sarno.

Fue acompañado por el presidente de YBM pln Uid Central Java & Diy, Istiyadi en el contexto de enviar ayuda para presentar ayuda.

Sarno explicó que YBM PLN es una institución que administra los fondos de Zakat de los empleados musulmanes de PLN que son canalizados a beneficiarios para ayudar a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

YBM PLN se centra en los programas humanitarios, el empoderamiento económico de la comunidad, la educación y la asistencia social a las personas necesitadas, especialmente en el campo operativo de PLN.

«Estos agricultores son la primera línea de autosuficiencia de alimentos, ofrecen líneas de alimentos nutritivos como verduras para la comunidad y en armonía con el programa gubernamental actual, a saber, alimentos gratis/ MBG. Con esta ayuda esperamos que su trabajo sea más fácil y productivo», dijo Sarno.

Ahora Yamno y los agricultores del Cuntel Baiturrahman -Moskee -Congregación pueden sonreír con alivio. Esta ayuda no solo es de ayuda, sino una chispa de esperanza para que Cuntel Hamlet -Boeren obtenga más empoderamiento y optimice la producción a través de una tecnología más calificada.