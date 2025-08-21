Antes del Congreso PWI de la Unidad, Munir recibió el apoyo de la mayoría de la provincia de PWI

Los candidatos de Yakarta (Antara) para el Presidente General de la Asociación de Periodistas Indonesios (PWI) Akhmad Munir cayeron el apoyo mayoritario con al menos 20 provincias de PWI para el Congreso de PWI del 29-30 de agosto de 2025 en Cikarang, Bekasi, West Java.

Se supone que este apoyo continúa creciendo desde varias otras provincias hasta el día del Congreso. La cantidad de apoyo se observó en una reunión de consolidación con los presidentes y la gestión diaria de PWI provincial en Yakarta, miércoles (8/20) Noche.

Munir, quien ahora es el director de Perum Lkbn Antara, dijo que su disposición ocurrió como candidato para el presidente del PWI central para 2025-2030.

«Bismillah, pasé a PWI para ser rechazado y consolidar la organización, en particular el fortalecimiento de PWI en las regiones de toda Indonesia», dijo Cak Munir, su apodo, citado de su declaración escrita en Yakarta el jueves.

La firmeza del apoyo a Munir se fortaleció después de que se predecieran varios dígitos que avanzarían en la nominación, decidieron renunciar y ofrecer apoyo total.

Zulmansyah Sepedang, ex presidente de la provincia de Riau Pwi y presidente del PWI Central KLB 2024, dijo explícitamente que no mejoraría.

Atal S. Depari, presidente de PWI, demostró una actitud similar para el período 2018-2023, también decidió apoyar a Munir.

Lo mismo vino de Johnny Hardjojo, ex presidente del Departamento de Defensa Central de PWI, que también fue avanzado anteriormente.

Esta gran consolidación significaba que Munir se veía cada vez más como una figura unida y el candidato más fuerte en la sucesión del liderazgo del PWI central en Cikarang.

Como ex presidente de la provincia de la provincia en Java Oriental durante dos períodos y se desempeñó como presidente de la División Regional Central de PWI, Munir afirmó dar una muy comprensión de la muñeca de la organización a nivel regional.

Hizo hincapié en que los periodistas en la región eran la punta de lanza de la vida de la prensa nacional.

«Mi sangre es PWI. Desde que comencé a convertirme en periodista en 1991, viví con PWI, especialmente en las regiones. Por eso quiero devolver el PWI Marwah mientras me aseguro de que la región reciba más atención», dijo.

Munir también ha elaborado una serie de programas dirigidos a los intereses regionales de PWI, incluida la consolidación organizacional general y completa después del dualismo, la construcción de un medios nacionales/persistema y aumentando la capacidad de los periodistas en las regiones al aumentar las pruebas competitivas de los periodistas.

Además, entrenamiento en capas, lugar de trabajo Los medios locales digitales y de refuerzo, digitalización institucional de PWI, alfabetización y profundización del periodismo e inteligencia artificial (IA).

Con el apoyo de la mayoría de los PWI provinciales y programas a favor de los intereses de la región, Munir se considera una figura que puede restaurar Marwah y Dignidad de PWI como una gran casa para periodistas indonesios.