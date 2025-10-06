Antecedentes de la tarde de Silaturasa Pwi hace que el gobernador de Java Central se ría, esta es su escritura

SOLO (Antara) – Hubo un momento de cosquillas cuando el gobernador de Java Central (Java Central) Ahmad Lutfi y los participantes en la cena después de la inauguración de la Asociación Central de Indonesia (PWI) en Solo City.

Cómo no, en este momento, el gobernador, el presidente central de PWI, Akhmad Munir, y la gerencia central de PWI para el período 2025-2030 fue el escenario nocturno de Silaturasa en Balekambang Park, SOLO City, sábado (10/10/2025) para detenerse cuando acababa de llegar.

«Iki Koyo Wong -Marriage (matrimonio), el tema es divertido, buena oración», dijo Ahmad Lutfi que se extiende cuando puso un pie en la ubicación del evento.

Sí, se mostraban claramente temas en el fondo del escenario que la noche de Silaturasa (Silaturahmi y Taste) Pwi United ‘Sakinah, Mawadah Warahmah’.

Resultó que el tema único hizo que el gobernador, Ketum, BurgEester y los gerentes centrales de PWI continuaron aguantando hasta que se rieron en voz alta. Comprensiblemente, generalmente los temas en la etapa mediocre.

Como es el caso de uno de los Pwi Pwi enojados, Sakti Siregar admitió que no podía entender tomar el tema, de modo que las personas que pisaron en la arena fueron traídas por primera vez.

«Bueno, único. Tome temas en el general. No es rígido o demasiado oficial. Esto significa que el tema también es bueno», dijo.

Durante el evento, Pwi Surakarta y el Ayuntamiento de Surakarta usaron comida típica de la ciudad de Bengawan, incluida Tengkleng, Liwet Rice a Wedangan con su té típico que también es populista.

En la misma ocasión, Ahmad Luthfi explicó que la prensa era uno de los pilares de la democracia. La libertad de la prensa con respecto al derecho a buscar, obtener, distribuir e información está garantizada constitucional y regulada por leyes en Indonesia.

A través de este papel, el gobernador, la cooperación entre el gobierno y el pueblo de la prensa dijo una prioridad. Porque, continuó, la gente de la prensa pudo desempeñar un papel en unir al gobierno con la comunidad.

«Así que felicitamos a PWI Central Management 2025-2030. Esperemos que podamos realizar bien este mandato», esperó.

En esa ocasión, Akhmad Munir dijo que la noche de Silaturasa era parte de una serie de eventos de inauguración en la gestión central de PWI de 2025-2030. La ciudad de Surakarta fue elegida porque la historia de PWI nació en la ciudad.

«Esta inauguración se llevó a cabo en el Monumento de la Prensa Nacional. Pwi nació en esta ciudad, queremos la historia del nacimiento de PWI con el espíritu de unidad y lucha. Además, PWI se ha dividido casi los últimos dos años», dijo.

A través del evento, también espera continuar ofreciendo entusiasmo para contribuir a capacitar a la nación y al desarrollo.

El jefe de Surakarta Pwi, Anas Syahirul, se agregó al siguiente final de la noche en la noche de una cena titulada la amistad de Pwi con el tema de Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

La cena conjunta también asistió la gerencia central de PWI y el presidente del PWI provincial en toda Indonesia. El evento tuvo lugar en Taman Balekambang Solo.

«Este momento de Silaturasa es parte del objetivo de fortalecer la unidad y construir la unión bajo administración y entre los presidentes provinciales. Con una reunión amistosa basada en un sentimiento completo entre la gerencia y el presidente provincial», dijo Anas.

La actividad en Solo también fue el primer evento de recolección que estuvo involucrado en la plena gestión desde que tuvo lugar el Congreso de Unity. Además, el entusiasmo del presidente de las provincias que estaban presentes también fue mucho. Incluyendo periodistas senior de diferentes medios de comunicación. El tema que se ha levantado en esta amistad también es único, a saber, «Sakinah, Mawaddah, Warahmah», como lemas de oración o boda.

«Esa es una buena oración. Por lo tanto, Pwi United es realmente Sakinah, lo que significa llena de paz, paz y paz en navegar el arca de la organización de cinco años, etc. con la base de Mawaddah y Rahmah, a saber, la sinceridad, el amor, la ternura y la empatía», dijo Anas.

El evento de la noche de Silaturasa fue el apoyo del Ayuntamiento de Surakarta, especialmente el alcalde de Surakarta, Respati Ardi. Realmente quería entretener a los gerentes de PWI centrales recién inaugurados en el Monumento de la Prensa Nacional. También estuvo presente el vicemandado de Surakarta, Astrid Widayani, que luego entretuvo con su voz con dos canciones con Altara Band y Mandom.