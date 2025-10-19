ANTARA organizó la 2ª Muestra de Fotoperiodismo SANTRI en Lasem

Rembang (ANTARA) – Perum LKBN ANTARA está organizando una exposición de fotografías periodísticas SANTRI Parte 2 (V.2) en Lasem, Rembang, Java Central, del 18 al 25 de octubre de 2025, en honor al Día de Santri, que se celebra cada 22 de octubre.

La exposición fotográfica, que se inauguró el sábado, es una colaboración entre Perum LKBN ANTARA y Lasem Heritage Foundation, Indonesian Photo Reporters (PFI) Semarang, el Museo Islámico Nusantara, la Biblioteca de la Mezquita Jami Lasem, el Internado Islámico para Mujeres y STAI Al-Hidayat, el Internado Islámico Kauman Lasem, la Biblioteca de la Mezquita Lasem Jami, el Museo Islámico de Nusantara y Casa Roja de Lasem.

La exposición de fotografías periodísticas SANTRI V.2 se llevó a cabo en dos lugares, a saber, Jami’ Lasem Mosque Hall y Nyonya House (Lasem Red House Complex) en Jalan Karangturi 4 No. 7, Lasem, Rembang, Java Central.

La exposición de fotografías periodísticas SANTRI V.2 se llevó a cabo en honor al Día de Santri, que se celebra cada 22 de octubre. Se eligió Santri como tema de la exposición porque la existencia de internados islámicos y sus estudiantes juega un papel importante en Indonesia.

«Esta exposición tiene como objetivo recordar y recrear el papel del santri en la larga historia de la República de Indonesia. Incluyendo el papel de los internados islámicos como defensores de la patria, pioneros de la educación religiosa y moral en la sociedad», dijo el curador de la exposición Ismar Patrizki, en su curaduría en la Exposición Fotográfica SANTRI V.2.

Ismar dijo que la Agencia Nacional de Noticias (LKBN) ANTARA inició la exposición de fotoperiodismo SANTRI como parte de la difusión de noticias fotográficas de ANTARA a una amplia audiencia. Esta exposición es la segunda exposición sobre el tema de Santri. Anteriormente, en noviembre de 2024 se celebró una exposición con un tema similar en Kediri, Java Oriental.

El editor en jefe de Perum LKBN ANTARA Suryanto dijo que Lasem fue elegido como lugar para la exposición fotográfica periodística SANTRI 2025 porque Lasem tiene una larga historia como ‘ciudad Santri’ a través de la existencia de muchos internados islámicos que han producido y producido muchos grandes ulama en el país.

«La existencia de internados islámicos en Lasem que conviven en armonía con familias de ascendencia china étnica hace que Lasem sea tan especial», dijo Suryanto en la inauguración del Salón Tejokusuman de la Mezquita Lasem Jami’.

ANTARA, continuó, como parte del mandato gubernamental a través de Komdigi, siempre destaca historias inspiradoras y la diversidad de la vida en Indonesia.

«Lasem ofrece inspiración como un área que ha promovido la armonía durante cientos de años», dice Suryanto.