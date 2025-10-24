ANTARA capacita a la prensa estudiantil en Lampung

Lampung (ANTARA) – La Agencia Nacional de Noticias (LKBN) ANTARA brinda capacitación periodística en el procesamiento y presentación de datos infográficos a la prensa estudiantil en la provincia de Lampung.

«Esta actividad se llevó a cabo por iniciativa de Perum LKBN ANTARA, una agencia nacional de noticias, para organizar capacitación en infografía de acuerdo con los estándares de la agencia de prensa estudiantil en Lampung», dijo el lunes en Bandarlampung el jefe de la Oficina Perum LKBN ANTARA Lampung Satyagraha.

En la formación de infografía, Perum LKBN ANTARA presentó al orador invitado Guntur Mulyowieseno como fotógrafo coordinador del equipo editorial de infografía en antarnews.com. En esta actividad, el Vicerrector IV de la Universidad de Lampung, Dr. Ayi Ahadiat, completó la formación de LKBN ANTARA.

El director de la Oficina ANTARA Lampung continuó diciendo que esta actividad tiene como objetivo proporcionar habilidades prácticas y comprensión teórica del periodismo infográfico a la generación más joven, de acuerdo con los estándares de la industria de los medios profesionales.

“Por qué la generación más joven, porque son la columna vertebral del periodismo del futuro”, dijo.

Por lo tanto, continuó, además de ser un medio para mejorar la competencia, también se espera que esta disposición fortalezca la relación entre Perum LKBN ANTARA, como una de las entidades de medios nacionales, y la comunidad de prensa estudiantil como parte del ecosistema de medios en Indonesia.

«Con esta transferencia de conocimientos y habilidades, se espera que los estudiantes puedan producir un trabajo periodístico de alta calidad, ético y relevante para las necesidades públicas», dijo.

Dijo que esta actividad también es parte de los esfuerzos para formar la próxima generación de periodistas competentes y profesionales en el futuro.

“Este Programa de Mejoramiento de la Competencia Periodística es también un programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) de Perum LKBN ANTARA que se implementa desde 2024. Esta actividad se desarrolla en ocho ciudades, involucrando a miembros del Instituto de Prensa Estudiantil”, dijo.

Dijo que algunos de los resultados esperados a mediano plazo de esta actividad son que la prensa estudiantil pueda mejorar sus habilidades en la producción de infografías que cumplan con los estándares profesionales. Entonces pueden aparecer trabajos periodísticos de la prensa estudiantil que sean de mayor calidad, objetivos y éticos.

«Además, el papel de la prensa estudiantil también puede incrementarse en la expresión de temas públicos a través de un trabajo periodístico más creíble. Esperamos que esta actividad pueda construir una cooperación duradera entre Perum LKBN ANTARA y la prensa estudiantil en el campo del periodismo», dijo.

En esta actividad, decenas de periodistas estudiantiles de varias universidades de la provincia de Lampung asistieron a la actividad TJSL Perum LKBN ANTARA celebrada en la Universidad de Lampung.