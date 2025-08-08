Antams Precios del oro hoy

Yakarta (Antara) – El precio del oro de Antam se protegió de la página de metales preciosos, viernes (8/8) RP disparado. 16,000 de RP1,943,000 a RP1,959,000 por gramo.

El precio de reventa (recuperación) Cantidad de RP1.805,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las barras de oro que se registraron en la página de Metal Precious de Antam el viernes:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1.029,500.

– Precio de oro 1 gramo: RP1.959,000.

– Precio de oro 2 gramos: RP3.858,000.

– 3 gramos de precio de oro: IDR 5,762,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,570,000.

– 10 gramos de precio de oro: RP19.085,000.

– 25 gramos de precio de oro: IDR 47,587,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 95,095,000.

– 100 gramos de precio de oro: RP190.112,000.

– 250 gramos de precio de oro: Rp.475.015,000.

– 500 gramos de precio de oro: RP949,820,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp1.899,600,000.

