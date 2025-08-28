Antams Goud continuó la tendencia del aumento de precios

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de los monitores de Antam el jueves desde la página de metales preciosos continúa aumentando desde el 26 de agosto de 2025 y ahora está experimentando un aumento en RP4,000 de RP1.940,000 a RP1.944,000 por gramo.

El precio de reventa (devolver) Cantidad de RP1.790,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las vigas doradas que están registradas en la página de Metal Precious de Antam el jueves:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1.022,000.

– Precio de oro 1 gramo: Rp1.944,000.

– Premio dorado 2 gramos: RP3.828,000.

– 3 gramos de precio de oro: IDR 5,717,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,495,000.

– 10 gramos de precio de oro: IDR 18,935,000.

– 25 gramos de precio de oro: Rp47,212,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 94,345,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp. 188,612,000.

– 250 gramos de precio de oro: Rp.471,265,000.

– 500 gramos de precio de oro: RP942,320,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: RP1,884,600,000.

