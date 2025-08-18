Antams Gold ha caído de nuevo

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam, verificado desde la página de metales preciosos, se ha reducido por el RP1.896,000 original por gramo el lunes (18/8) RP2,000 a RP1,894,000

El precio de reventa (devolver) Cantidad de RP1.740,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las vigas doradas que se incluyen en la página de Metal Precious de Antam el lunes:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP997,000.

– Precio de oro 1 gramo: Rp1.894,000.

– Premio dorado 2 gramos: RP3.728,000.

– 3 gramos de precio de oro: IDR 5,567,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,245,000.

– 10 gramos de precio de oro: IDR 18,435,000.

– 25 gramos de precio de oro: Rp45.962,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 91,845,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp. 183,612,000.

– 250 gramos de precio de oro: RP458.765,000.

– 500 gramos de precio de oro: Rp917,320,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp1.834,600,000.

‎