Ambarawa Ekspres, el tren favorito de la ruta Semarang-Surabaya durante la Navidad

Yakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) señaló que el tren Ambarawa Express fue el tren favorito de la comunidad de transporte de Semarang-Surabaya durante el período de transporte de Navidad y Año Nuevo (Nataru) en 2025/2026.

La vicepresidenta de comunicación corporativa de KAI, Anne Purba, dijo en un comunicado en Yakarta el sábado que la movilidad comunitaria en la ruta norte de la isla de Java se produjo con alta intensidad durante los períodos de transporte de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026.

KAI señaló que, según los datos de pedidos para el período del 18 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, el KA 264, que conecta Semarang Poncol – Surabaya Pasarturi, y el KA 263, que conecta Surabaya Pasarturi – Semarang Poncol, son las mejores opciones para los clientes.

En total, los dos viajes del tren Ambarawa Express han sido atendidos y reservados por 54.562 clientes para el viaje de regreso Semarang-Surabaya. En detalle, el KA 264 atiende a 27.308 clientes, mientras que el KA 263 atiende a 27.254 clientes.