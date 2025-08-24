Almaz abrió la rama 140 en Solobaru

SUKOHARJO (Antara) – Las salidas de pollo horneadas con especias típicas en el medio abiertamente abrieron la 40a sucursal en Solobaru, Sukoharjo Regency, Central Java, domingo.

El fundador y CEO de Almaz Okta Wirawan dijo que en el futuro habría tres ramas que se abrieron en solos y sus alrededores, dos de ellas estaban abiertas hoy en Regensies de Salomadu, Karanganyar y Solobaru, Sukoharjo.

«Otro, Dios preparado, abierto el próximo mes en Jalan Slamet Riyadi Solo», dijo.

Dijo que la primera rama de Almaz había sido fundada desde junio de 2024. Según él, se ha establecido hasta ahora que el amante de la comida mostró un entusiasmo bastante alto.

«Alhamdulillah, la venta del año pasado es todo ganancias, en este estado este es bueno», dijo.

Mientras tanto, la creación de Almaz como una opción alternativa para las personas que desean comprar listas para vencer al pollo con un concepto similar.

«Nuestra presencia es resolver el problema de las personas que boicotan. Además, aquellos que comen Albaik, el centro de la cocina del este pueden comer aquí», dijo.

Dijo que hasta ahora los puntos de venta de Albaik han sido bastante populares entre los peregrinos indonesios que realizaron peregrinos y Umrah.

«Hay personas en línea para comprar. La mayoría de los indonesios están en línea», dijo.

Dijo en términos de sabor, las especias típicas en el Medio Oriente. Orange proporciona un sabor especial que exige mucho de la comunidad.

«Esto es típico del pollo frito saudí. Por lo tanto, los consumidores pueden tratarse con Almaz. Con hierbas naranjas que se filtran en la carne, hay una salsa de ajo, también hay un sabor a base de hierbas. Esta es una diferenciación para otros productos de pollo horneados», dijo.