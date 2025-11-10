Algunas notas históricas de Indonesia en el Mundial U17 2025

Yakarta (ANTARA) – Se han logrado varios récords históricos después de que la selección indonesia sub-17 venciera a Honduras por 2-1 en el partido final del Grupo H del Mundial Sub-17 en Doha, Qatar, el lunes (10/11).

El triunfo ante Honduras, citado en el sitio web de la FIFA en Yakarta, fue la primera victoria de Indonesia durante su participación en el Mundial Sub-17.

Anteriormente, Indonesia perdió ante Zambia (1-3) y Brasil (0-4).

Además, esta victoria fue también la primera para Indonesia en todas las finales de la Copa del Mundo, tanto en la categoría absoluta como en la categoría de edad, en las que participó la selección nacional de Garuda.

Posteriormente, Indonesia se convirtió en el único país de la ASEAN en ganar la Copa Mundial U17.

Otro país de la ASEAN que participó en el Mundial Sub-17, Tailandia, que participó en las ediciones de 1997 y 1999, no logró sumar ni un solo punto durante su participación en el torneo.

Indonesia ha participado en el Mundial U17 dos veces, en 2023 y 2025. Durante el Mundial U17 de 2023, Indonesia, que lo organizó, empató dos veces y perdió una vez en tres partidos del Grupo A o sumó dos puntos.

Los jugadores que marcaron goles fueron Arkhan Kaká (dos goles), Muhammad Nabil Ashura, Muhamad Zahaby Gholy, Evandra Florasta y Fadly Alberto, que marcaron un gol cada uno.