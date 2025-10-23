Alcaldesa Agustina pidió optimización de los surtidores en Genuk

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, inspeccionó directamente el lugar de la inundación, así como la cocina pública en la aldea de Bugen, aldea de Bangetayu, distrito de Genuk, el miércoles por la noche (22/10).

Agustina dijo que las inundaciones en la zona de Genuk y sus alrededores son un fenómeno anual que se produce debido a las fuertes lluvias y al agua enviada desde zonas río arriba.

Según datos y experiencias de los últimos años, las inundaciones en esta zona suelen durar más debido a las condiciones geográficas y a la limitada capacidad de los canales de agua.

«Las inundaciones en esta zona ocurren casi todos los años. Siempre recibimos agua de las zonas más altas cuando llega la temporada de lluvias. Según la experiencia promedio de años anteriores, las inundaciones en esta zona tardan mucho en retroceder», explicó Agustín el jueves en Semarang.

Sin embargo, el gobierno de la ciudad de Semarang o el gobierno de la ciudad no guardan silencio. Se han tomado varias medidas de coordinación con agencias relacionadas, especialmente el Centro de Cuencas Fluviales (BBWS) y el gobierno central, para acelerar la gestión de inundaciones.

Desde esta mañana, un equipo conjunto del Departamento de Obras Públicas, BPBD de la ciudad de Semarang, Servicios Sociales y BBWS Pemali Juana ha estado en camino para llevar a cabo medidas técnicas en el campo.

«Hemos estado trabajando con BBWS y otras agencias desde la mañana. Los resultados son bastante significativos, aunque las inundaciones no han desaparecido completamente en los últimos dos días. Las bombas de agua de BBWS se pondrán en funcionamiento pronto y también se están instalando bombas adicionales de los alrededores», continuó el alcalde.

Además de evaluar las condiciones de la inundación, Agustina también se aseguró de que la cocina pública, preparada por el gobierno de la ciudad de Semarang a través del Departamento de Servicios Sociales, estuviera funcionando correctamente para satisfacer las necesidades alimentarias de los residentes afectados.

También enfatizó la importancia de mantener activas las actividades económicas de la comunidad, ya que la mayoría de los residentes de Genuk trabajan fuera del área donde viven.

«Estamos tratando de garantizar que la gente pueda mantenerse activa. Muchos residentes de Genuk trabajan en el centro de la ciudad o en otros barrios, por lo que debemos ayudar a su movilidad tanto como sea posible», añadió.

El alcalde subrayó que su partido seguirá de cerca la evolución de las condiciones sobre el terreno y realizará evaluaciones si continúan las fuertes lluvias.

El gobierno también ha abierto comunicación con los residentes para averiguar qué necesidades urgentes se necesitan durante el período de respuesta a las inundaciones.