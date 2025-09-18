Alcalde vicepresidente de Tegal Sasar, una casa de pacientes con TB

Tegal (Antara) -Puty Alcalde de Tegal, Tazkiyyatul Mutmainnah, S.Km, M. Kes, o conocido como MBA iin, junto con la Asociación de Organizaciones de Mujeres (GOW) y la tuberculosis de Indonesia en la forma de Andthi). Salidas Salidas Existentes al aire libre Salidas Extritaciones al aire libre Salidas al aire libre Salidas al aire libre Expresión Expresión Salida (PHBS), dando alimentos e instalando la instalación de la instalación de la instalación de la instalación.

La entrega de ayuda alimentaria y la instalación de baldosas de vidrio se ejecutó simbólicamente en una de las casas de pacientes con TB a Jalan Flores, Tegal City, miércoles (17/09) por la mañana.

Esta casa es un representante de un total de 64 casas dirigidas a actividades de servicios sociales.

Este servicio social es parte de un programa conjunto para apoyar la aceleración de la eliminación de la tuberculosis en 2030, al enfatizar la importancia de la educación en la salud, las instalaciones sanitarias del medio ambiente y la iluminación natural en el hogar del paciente.

En sus comentarios, el alcalde adjunto dijo que la prevención de la tuberculosis no solo es suficiente en el tratamiento, sino que también requiere un apoyo ambiental saludable.

«La TB no es solo asuntos médicos. Este es un problema social y ambiental. Una de las claves para la prevención es un cambio de comportamiento en el hogar. Limpie la vida, la sana y la casa que es bastante ligera y la ventilación es muy importante. Con esta azulejos de vidrio ayudamos a la luz solar en las casas de sobrevivientes y pacientes con TB», dijo.

También expresó su aprecio por las organizaciones de mujeres activas que fueron directamente al campo.

«Estoy orgulloso de las madres de los miembros de Gow y PPTI que no solo hablan, sino que también hacen ejercicio. Esta es una forma real de cooperación mutua. El paso de hoy es parte de nuestro gran objetivo: la eliminación de la tuberculosis en 2030», dijo.

El presidente de Tegal City Gow, Debby Fireza Hakim, dijo que esta actividad era parte de un intento de prevenir la propagación de la enfermedad de la TB.

«El propósito de este servicio social es uno de los esfuerzos para prevenir la propagación de la tuberculosis, uno de los cuales con un estilo de vida limpio y saludable y radiación solar en las casas de pacientes y sobrevivientes de tuberculosis», dijo.

Mientras tanto, el presidente de la ciudad de Tegal PPTI, Abdal Hakim, expresó su aprecio por la participación activa de los elementos comunitarios, especialmente el Gow de Tegal City.

«Quiero agradecer a Gow por hacer una donación de baldosas de vidrio y comida. Espero que esta ayuda pueda ayudar a los destinatarios de ayuda a vivir más saludables», dijo.

Taufik, residente de Jalan Flores, que también es el sobreviviente de TB, uno de los receptores de Help, un residente de Jalan Flores, también expresó su gratitud y gratitud por la atención de las organizaciones gubernamentales y comunitarias.