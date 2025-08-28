Alcalde: PMI Care de comunidad ejemplar

Magelang (Antara) – El alcalde de Magelang Damar Prasetyono dijo que la Cruz Roja Indonesia (PMI) se había convertido en un ejemplo del cuidado de la comunidad, mucho antes de que el Ayuntamiento local formulara un programa superior en el grupo «Magelang: We Care».

«PMI tiene un mandato noble para aliviar el sufrimiento de los demás sin etnia, religión, raza, opiniones nacionales o políticas», dijo en el lanzamiento de la ciudad de Magelang Prokompim en Magelang el jueves.

Dijo que en la inauguración del Comité del Mes de la Cruz Roja de Indonesia (PMI) de la ciudad de Magelang en 2025, la actividad del mes del Fondo PMI se lanzó en el complejo del Departamento de Servicio Comunitario del Alcalde de Magelang, el miércoles (27/27). El presidente del mes del mes PMI 2025 Magelang City, es el presidente de la Ciudad Magelang DPRD Evin Septa Haryanto Kamil.

Damar enfatizó el trabajo real de la ciudad de PMI Magelang que era consistente, desde servicios de ambulancia de emergencia, donantes de sangre de rutina, hasta voluntariado en la gestión de desastres, tanto en la ciudad de Magelang como en el medio ambiente.

«El mes de los fondos de PMI no debe interpretarse como un impuesto obligatorio. Esta es una noble oportunidad para promover la preocupación. Los fondos recaudados se enviarán de regreso a la comunidad», dijo.

También expresó su agradecimiento a los voluntarios de PMI porque era un cazador humanitario.

Presidente del mes del mes del mes PMI de Magelang City 2025 Evin Septa Haryanto Kamil invita a toda la comunidad a participar activamente en el éxito de las actividades que tendrán lugar del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025.

Llamó al mes de los fondos de PMI como un foro de atención social.

«Sin embargo, enfatizamos que el comité todavía da prioridad al principio voluntario de cada parte que ofrece ayuda», dijo.

Dijo que el objetivo de la donación del mes PMI de la ciudad de Magelang desde 2025 se estableció en RP800 millones. En el año anterior, las donaciones recolectadas alcanzaron Rp1.7 mil millones.

Como se impone en la legislación número 1 de 2018 en Kepalangmerahan, dijo, uno del apoyo de PMI provino de donaciones comunitarias no vinculantes.

Explicó que los fondos recolectados se utilizarían para diversas actividades humanitarias, incluido el tratamiento de víctimas de desastres, primeros auxilios en accidentes, servicios de salud, educación por parte de la Cruz Roja Juvenil, Desarrollo del Cuerpo Voluntario de PMI en educación superior y necesidades operativas de PMI.