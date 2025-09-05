Alcalde: Pasos de desarrollo basados ​​en hechos y datos de realidad

Magelang (Antara) – Alcalde de Magelang Damar Prasetyono dijo que toda la política de desarrollo y los pasos ya no tienen que basarse en supuestos, sino que deben basarse en datos, hechos y realidad.

«Los datos no son solo la base para medir el éxito, sino también para formular la política y determinar la dirección de desarrollo que está a la meta», dijo en Magelang el jueves.

Dijo que en la Meminaria de Alfabetización Estadística del Departamento de Comunicación, Información y Estadísticas de 2025 (Diskominsta) en colaboración con la Universidad de Tidar (UndoDar).

Damar enfatizó la dedicación del Ayuntamiento de Magelang para fortalecer la junta basada en datos, o lo que llamó el liderazgo impulsado por datos.

«Los datos son como un espejo. Por datos podemos reflejar si el programa que se está implementando es bueno en la meta, si la comunidad ha sentido los beneficios y si es necesario mejorar la dirección de los pasos a seguir», dijo.

Según él, los datos válidos pueden usarse para medir objetivamente el éxito del desarrollo, para determinar las prioridades, de modo que el presupuesto realmente afecte las necesidades de la comunidad y que se lea económicamente socialmente, para el entorno que no ha sido investigado de manera óptima.

También enfatizó la importancia de la sinergia de todas las partes interesadas en el desarrollo, a través de los enfoques de Petahelix (gobierno, académico, privado, comunitario y de medios) que ahora se están convirtiendo en Hexahelix con elementos adicionales de instituciones financieras y filantrópicas.

El jefe de la ciudad de Diskinsta Magelang, Muchamad Abdul Azis, explicó que este seminario era parte de la conmemoración del Día Nacional de Estadísticas a nivel de la ciudad de Magelang. Anteriormente, una competencia estadística popular de escritura de artículos se llevó a cabo como una serie de actividades de apertura.

«Como una forma de dedicación para realizar un datos, el Ayuntamiento mantuvo a Magelang por Diskinsta, mientras que Walidata mantuvo la alfabetización estadística y la capacitación para promover una cultura de datos de amor entre las personas y las partes interesadas», dijo.

Espera que esta actividad crezca la conciencia común de que los datos no son solo cifras, sino que la base es importante para la planificación y el desarrollo de la ciudad de Magelang que es sostenible.