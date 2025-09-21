Alcalde: Magelang parte importante de la riqueza cultural indonesia

TEMANGGUNG (Antara) – El alcalde de Magelang Damar Prasetyono dijo que el área local no era solo una pequeña ciudad que se convirtió en el «corazón» de Java, sino también una parte importante de la riqueza de la cultura indonesia, a saber, la cultura del archipiélago.

«En esta actividad hemos planteado el tema ‘Gaid Magelang y nos dimos cuenta del hechizo del archipiélago'», dijo en 2025 en Magelang en Magelang Etno Carnival el sábado.

A la actividad que tuvo lugar en la ciudad de Jalan Pemuda Magelang asistió 31 grupos de arte que fueron vistos por miles de personas de la ciudad de Magelang y sus alrededores.

Dijo que esta actividad era un lugar para mostrar creatividad, fortalecer la identidad y celebrar la diversidad para el poder compartido para lograr el progreso de la región y la comunidad.

«Es por eso que me invito a disfrutar este evento de manera ordenada, a mantener la seguridad, mantener la limpieza, retener la limpieza, aún priorizar la seguridad, para cuidar a nuestros hijos», dijo.

Lea también: ¡Escuche la voz de la naturaleza durante la duración del período!

Esperaba que este carnaval se convirtiera en una actividad memorable y fortaleciera el amor de la comunidad por la ciudad de Magelang.

«Unamos pasos para el progreso y la prosperidad y el bien de la gente de la ciudad de Magelang», dijo.

Esta actividad probablemente se celebró en agosto de 2025, pero debido a la seguridad y la comodidad mutuos, este evento se pospuso porque las condiciones de seguridad de la ciudad de Magelang aún no eran propicias, relacionadas con las manifestaciones.

«Pido disculpas, hemos tomado la decisión de no decepcionar a la comunidad, sino como una forma de responsabilidad del Ayuntamiento de Magelang para mantener la seguridad y el orden de la comunidad», dijo.

Dijo que el arduo trabajo de todas las fiestas sólidas hizo la actividad el sábado, en un ambiente mejor, cómodo y favorable.

Leer también: Magelang Entno Carnival Cooperación cultural reforzada con el medio ambiente

Lea también: Alcalde: Exposición «Citrakala Maharddhika» Dé inspiración para Merdeka Soul

Leer también: Love Little City por «On the Spot» Magelang Painter