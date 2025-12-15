Alcalde: La economía moderna se basa en historias e ideas

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, dijo que la economía moderna de hoy no se trata solo de producción física, sino de historias e ideas.

«Si las personas se convierten en meros consumidores, se convierten en objetos de mercado y no en actores del desarrollo. Por lo tanto, la economía creativa es una estrategia para alentar a las personas a poder producir y comercializar su propio trabajo», dijo el lunes en un comunicado de prensa de la sección Prokompim del gobierno de la ciudad de Magelang.

Dijo esto en una discusión grupal enfocada con el tema “Espacio de colaboración para una generación activa y creativa” en el Sanden Sport Center Hall, en la ciudad de Magelang, donde el gobierno local y activistas de la economía creativa se reunieron para discutir el potencial, los desafíos y las direcciones para el desarrollo de la economía creativa en el área local.

Según él, los desafíos económicos actuales ya no dependen de los recursos naturales, sino del dominio de la mentalidad, la creatividad y la capacidad de construir percepción e innovación.

La ciudad de Magelang, dijo, tiene un potencial económico creativo real, que incluye actividades culinarias, de moda, de contenidos creativos, turísticas y organizativas.

«Debemos ser sensibles a la lectura del potencial que se puede desarrollar, y luego ser lineales con los recursos humanos (RRHH) adecuados. Los recursos humanos inadecuados sólo pueden ser criticados sin datos ni fundamentos», afirmó.

Dio un ejemplo del potencial de la cocina local, a la que se anima a pasar de ser meros snacks a una identidad de ciudad, mientras que la moda necesita la colaboración entre jóvenes diseñadores, actores empresariales y actividades de la ciudad para crear valor añadido y sostenibilidad.

También se anima a las generaciones más jóvenes, dijo, a convertirse en creadores de contenidos creativos que no sólo sean de entretenimiento sino también capaces de controlar la percepción y apoyar la promoción del turismo y las actividades de la ciudad.

Para desarrollar el turismo, afirmó, es necesario vender experiencias e historias, no sólo lugares.

“El gobierno prepara el camino, la comunidad camina”, afirmó.

También dijo que el foro de discusión fue parte de los esfuerzos para mostrar Z-Hub, que es un espacio de diálogo y colaboración para las generaciones más jóvenes en el fortalecimiento del ecosistema regional de la economía creativa.

Esto, dijo, está de acuerdo con el método hexahélice en el patrón de desarrollo de la ciudad de Magelang, que involucra a seis sectores, a saber, gobierno, académicos, actores empresariales, medios de comunicación, sociedad y derecho.

El presidente del Comité de Economía Creativa de la ciudad de Magelang, Kurry Yusuf, expresó su agradecimiento por el apoyo del gobierno de la ciudad al crecimiento de la economía creativa en el área local.

«El gobierno se toma en serio el fortalecimiento del ecosistema de la industria creativa en el futuro. También apreciamos el Centro Deportivo UPT Sanden, que ha apoyado plenamente las instalaciones para esta actividad», dijo.

Espera que los resultados del debate puedan traducirse en programas y políticas reales que tengan un impacto positivo en los actores de la economía creativa.

El jefe de la Dispora de la ciudad de Magelang, Imam Baehaqi, espera que a través de esta discusión se puedan reunir las aspiraciones y necesidades reales de la economía creativa como base para formular políticas más receptivas.

«Este FGD (Focus Group Discussion) proporciona un espacio de colaboración para la generación activa y creativa en la ciudad de Magelang para crear sinergia entre el gobierno local, las universidades, la sociedad, los medios de comunicación, los empresarios y la comunidad creativa para desarrollar el potencial de la ciudad de Magelang», dijo.