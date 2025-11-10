Alcalde: La burocracia del gobierno de la ciudad de Magelang debe ser más colaborativa e innovadora

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, alentó a la burocracia del gobierno de la ciudad local a trabajar de manera más colaborativa e innovadora para enfrentar los desafíos de los desarrollos actuales.

“Para que la burocracia de la ciudad de Magelang se mueva de manera más colaborativa e innovadora”, dijo el lunes en un comunicado de prensa de la sección Procompim del gobierno de la ciudad de Magelang.

Dijo esto cuando inauguró a Larsita como secretario regional interino de la ciudad de Magelang el lunes en el Salón de Servicio a Domicilio Oficial del Alcalde de Magelang, al que asistieron el vicealcalde de Magelang, Sri Harso, el presidente del DPRD de Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil, y los jefes de las Organizaciones de Aparatos Regionales (OPD) dentro del Gobierno de la ciudad de Magelang, entre otros.

La toma de posesión de Larsita, quien actualmente también se desempeña como Inspector Regional de la ciudad de Magelang, quedó registrada en el Decreto del Alcalde de Magelang Número 800.1.3.3/117/430 de 2025 sobre el nombramiento de un Secretario Regional interino para la ciudad de Magelang.

Pidió a todos los funcionarios públicos estatales (ASN) dentro del gobierno municipal local que eliminen las barreras sectoriales y construyan una cultura de trabajo creativa para enfrentar los desafíos de los tiempos.

«A todos los jefes del OPD: no tengan egos sectoriales. No se involucren en tira y afloja entre intereses. El gobierno es una orquestación. Si incluso una persona no está en la misma página, se perturba toda la armonía», dijo.

Dijo que el nombramiento de Larsita como Secretaria Regional Interina de la ciudad de Magelang no era solo una formalidad, sino más bien un reconocimiento de la capacidad, integridad, trayectoria y estándares de desempeño que había demostrado mientras se desempeñaba durante algún tiempo como Secretaria Regional Interina del Día a Día de la ciudad de Magelang.

El nombramiento de Larsita como Secretario Regional interino de la ciudad de Magelang es válido por tres meses a partir de la fecha de inauguración o hasta que se nombre al Secretario Regional definitivo de la ciudad de Magelang.

Larsita se mostró dispuesta a asumir la confianza.

«Esta es una gran confianza por parte del alcalde, pero también una responsabilidad que no es fácil. Estoy seguro de que con la cooperación de todos los componentes, los jefes de OPD, las filas y todo el equipo, podemos lograr esta gran tarea juntos», dijo.

Dijo que el primer paso a dar sería implementar la consolidación interna y fortalecer las líneas de trabajo intersectoriales.

«El alcalde dijo claramente: no hay un superhombre, hay un súper equipo. Trabajando juntos podemos traducir la visión del alcalde y presentar soluciones reales para la comunidad», dijo.