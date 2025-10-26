Alcalde de Tegal: Campeonato para el desarrollo de excelentes atletas jóvenes

Tegal (ANTARA) – El alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, SE, MM, dijo que el Campeonato Interasociación de Natación a Nivel Provincial de Java Central (KRAP) “Copa Mayor de Tegal II” en 2025 no solo será un evento competitivo, sino también una forma de entrenar y desarrollar a atletas jóvenes destacados en Java Central.

“Este campeonato no es sólo una competición, sino un lugar donde nacen semillas superiores que luego darán un buen nombre a la región y al país”, dijo en la inauguración de la actividad en la piscina del parque acuático Tegal City Bahari, el sábado (25/10).

Al evento también asistieron el alcalde de Tegal para el período 2009-2014, Ikmal Jaya, el presidente y miembros de la Comisión III del DPRD de la ciudad de Tegal, el presidente de la KONI de la ciudad de Tegal, administradores de la Federación Indonesia de Deportes Acuáticos (FAI) de la provincia de Tegal y de la ciudad, participantes, funcionarios y periodistas. El alcalde estuvo también acompañado de su esposa, la niña Sephi Febriana.

En aquella ocasión, el alcalde expresó su agradecimiento a todas las partes que habían apoyado la organización de esta actividad. Espera que este campeonato pueda ser un impulso para fortalecer el espíritu deportivo y formar un carácter fuerte en los atletas.

“La verdadera victoria no se trata sólo de medallas, sino de los valores de lucha, disciplina y deportividad formados durante la competencia”, afirmó.

Además, el alcalde destacó la importancia de mantener un estilo de vida saludable y hacer del deporte parte del día a día de las personas.

Según él, el deporte no sólo fortalece el cuerpo, sino que también fomenta la disciplina, la cooperación y el espíritu de no darse por vencido.

«A través del deporte aprendemos el significado del trabajo duro, la unión y el espíritu deportivo. Estos son los valores que deben inculcarse en las generaciones más jóvenes para que se conviertan en personas fuertes y con carácter», afirmó.

Mientras tanto, el jefe del Departamento de Juventud, Deportes y Turismo (Disporapar) de la ciudad de Tegal, Irkar Yuswan Apendi, explicó que este campeonato no solo estaba orientado al rendimiento, sino también como un foro para entrenar e introducir a la ciudad de Tegal a través de los deportes acuáticos.

«Este evento es un medio para aumentar el honor público en la natación y presentar la ciudad de Tegal a un nivel más amplio», dijo.

Dijo que a este campeonato asistieron 291 atletas de diferentes regiones de Java Central.

Mientras tanto, el presidente general del gobierno provincial de Java Aquatica Central, Hartadi Nurcoyo, expresó su agradecimiento por la implementación de esta actividad. Según sus palabras, este campeonato no es sólo una herramienta de entrenamiento, sino que también forma parte del proceso de selección para la Semana Provincial del Deporte (Porprov) de la rama de natación.

«Además de ser para el público, este campeonato es también un evento de selección para los atletas que participarán en la provincia de Porprov en Java Central. Por lo tanto, espero que todos los participantes puedan mostrar sus mejores habilidades», dijo.

Los ganadores del campeonato incluyeron a Félix Juan de Bina Taruna Purwokerto, quien ganó el primer lugar en los 400 m estilo libre masculino en el grupo de edad 2, seguido por Rehema Marvel de Piranha Tegal en segundo lugar y Axel Valerian de Bisakti Tegal en tercer lugar.

En los 400 m braza femenino, el primer lugar lo ganó Nandhita Zalia Lisa de ISA Swimming, el segundo lugar fue Nabilatus Syifa de Bama Sayuti y el tercer lugar fue Anisa Cameela Ghazali de Piranha Tegal.

Además, se entregó una placa a la Asociación de Natación Dewa Ruci de Tegal Regency como la asociación con mayor participación.