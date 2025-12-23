Alcalde de Semarang: el UMK mínimo propuesto es de 3,7 millones de IDR

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo que estaba preparando una propuesta para un salario mínimo municipal (UMK) de al menos 3,7 millones de IDR cuando recibió a representantes de los trabajadores que realizaron una protesta en el Ayuntamiento de Semarang el martes.

En esa ocasión, reiteró su compromiso de mantener la tasa de aumento del 6,5 por ciento con un alfa de entre 0,5 y 0,9 por ciento o aproximadamente 3,7 millones de rupias.

Evaluó que esta cifra todavía está en consonancia con las aspiraciones de los trabajadores y las condiciones económicas actuales, y de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Gubernamental núm. 49 de 2025 sobre salarios, que regula la UMK y la UMSK.

«No puedo hacer una carta de recomendación hoy porque tengo otras agendas, pero mi compromiso es el mismo. Mantendré un mínimo de 3,7 millones de rupias», dijo Agustina.

Según él, esta cifra todavía se considera económicamente viable y ha recibido la opinión de varios actores empresariales.

Además, Agustina aseguró que el salario mínimo sectorial municipal (UMSK) se mantuvo en la ciudad de Semarang.

Mientras tanto, el coordinador de la acción laboral, Sumartono, dijo que los trabajadores siguen exigiendo un aumento de la UMK con un índice de 0,9 de acuerdo con el Ministro de Regulación del Trabajo, que, si se calcula, arroja una cifra de 3.721.000 IDR.

Aunque la cifra de Rp. 3,7 millones se considera una solución de compromiso, los empleados subrayan que su principal exigencia sigue siendo la implementación de un índice de 0,9.

«Cuando hablamos de soluciones, nuestra esperanza sigue siendo un índice de 0,9 con un valor nominal de 3.721.000 IDR. Esa es la cantidad máxima que exigimos. Si esta lucha tiene éxito o no sólo puede determinarse por las recomendaciones del alcalde», dijo.

Hizo hincapié en que los trabajadores sólo sentirían que su lucha había tenido éxito si las recomendaciones del alcalde de Semarang estaban en consonancia con estas demandas.

Si los resultados de las recomendaciones no cumplen con las expectativas, los trabajadores dirán que están listos para regresar a las calles.

«Si la decisión no es apropiada, definitivamente tomaremos medidas nuevamente para transmitir nuestra decepción. Esto será una corrección conjunta. El año que viene la lucha de los trabajadores será más dura», afirmó.

Además de la UMK, los empleados también destacaron la determinación de la UMSK. Pidieron que el valor de UMSK no se redujera de las determinaciones anteriores del Gobernador de Java Central.

«El mínimo de UMSK no se reduce, el valor nominal es el mismo que el año pasado. Si es máximo, pedimos valor adicional en cada sector. Este es un valor de compromiso para que el proceso no continúe», dijo.

La audiencia fue una larga serie de diálogos entre los trabajadores y el gobierno regional. Se registró que el proceso de comunicación se desarrolló a través de siete reuniones, compuestas por tres acciones y cuatro audiencias, tanto a nivel municipal como provincial.