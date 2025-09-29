Al Khoziny Boarding School Building Sidoarjo colapsó, cuando cientos de estudiantes rezaron

JAKARTA (Antara) – Al -Khoziny Islámmico Boarding School Building en el distrito de Buduran, Regencia Sidoarjo, Java Oriental, colapsó el lunes por la tarde cuando cientos de estudiantes en el municipio de rezar en la mushalla en el piso inferior.

«La información del informe obtenida por los oficiales (cómo) comenzó este incidente», dijo las operaciones adjuntas de Basarnas y la precidad Edy Prakoso en Yakarta, el lunes por la noche.

Basarnas en OOST -Java recibió un informe de incidente que tuvo lugar alrededor de las 3:35 pm de WIB al construir actividades de casting desde la mañana.

«Se sospecha que la base no era fuerte, por lo que el edificio se derrumbó en la planta baja desde el cuarto piso», dijo que explicó el informe de Basarnas.

Como una explicación de uno de los estudiantes de siete grados del Al Khoziny Madrasah Tsanawiyah (MTS) llamado Wahid, el edificio islámico de internado Mushalla fue influenciado antes de colapsar.

«Al entrar en el Rak’ah, el final de la mezquita se derrumbó y luego se extendió a otra parte del edificio», dijo Wahid.

Afirmó que logró salvarse e invitó a otros estudiantes a evacuarse de inmediato. De su confesión fueron los estudiantes que realizaron las oraciones congregacionales más de 100 estudiantes.