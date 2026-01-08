Al hacer realidad los servicios públicos, el gobierno de la ciudad de Magelang está construyendo una cultura de transparencia

Magelang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Magelang está construyendo una cultura de transparencia y rendición de cuentas para lograr mejores servicios públicos y un desarrollo específico.

«Lo que estamos construyendo es una cultura de transparencia y responsabilidad, no una cultura de culparse unos a otros. Toda esta cooperación conduce a mejores servicios públicos y a un desarrollo que va según lo previsto», dijo el alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, en un comunicado de prensa de la sección Prokompim del gobierno de la ciudad de Magelang, recibido en Magelang el jueves.

Dijo que esto estaba en relación con la firma de un memorando de entendimiento entre el gobierno de la ciudad de Magelang y la Fiscalía Pública de Magelang en el campo de la administración civil y estatal en el Hotel Atria, ciudad de Magelang, el miércoles (1 de julio), al que asistieron, entre otros, el jefe de la Fiscalía Pública del Distrito de la ciudad de Magelang (Kajari), Atik Rusmiaty Ambarsari, el vicealcalde de Magelang Sri Harso, el secretario regional interino Larsita, así como jefes de organizaciones de aparatos regionales (OPD) y jefes de subdistrito en la ciudad de Magelang.

Esta sinergia, dijo, complementa una cooperación similar establecida previamente por el Gobierno de la ciudad de Magelang y la Policía de la ciudad de Magelang.

Explicó que esta alianza era un compromiso del gobierno de la ciudad para garantizar que todos los programas de desarrollo estén dentro de los corredores legales adecuados.

Esta cooperación, dijo, está estructurada de tal manera que las políticas y programas de desarrollo reciban un fuerte apoyo legal, puedan prevenir problemas desde el principio y reciban la atención adecuada.

Pidió a todos los niveles de la OPD no dudar en tomar decisiones siempre y cuando cumplan con la normativa aplicable.

«Obedece las reglas y las reglas te protegerán. Si tienes alguna duda, consulta. Si hay un problema potencial, repórtalo desde el principio», dijo.

Espera que la presencia del fiscal dé tranquilidad a los funcionarios del gobierno en su trabajo.

El apoyo del Ministerio Público, dijo, podría acelerar la implementación de programas superiores y estratégicos en la ciudad de Magelang sin descuidar el orden administrativo.

El maestro de la ciudad de Magelang, Atik Rusmiaty Ambarsari, expresó su agradecimiento por la confianza del gobierno de la ciudad de Magelang en la ampliación de esta asociación.

Esta colaboración, dijo, es una motivación para que los abogados del Estado brinden el mejor servicio, desde la asesoría hasta la mitigación de riesgos legales.

“Este fideicomiso es nuestro activo más valioso y es una motivación para brindar los mejores servicios en el campo de la administración civil y estatal, ya sea brindando asesoramiento legal, mitigando riesgos legales o salvando las finanzas y los bienes del Estado”, dijo.

Explicó que a través de la cooperación anterior ha habido una serie de éxitos, como la asistencia jurídica no judicial en la recaudación de impuestos atrasados ​​en BPKAD Magelang City y la asistencia jurídica en varios OPD.

Sin embargo, hizo comentarios importantes sobre la transparencia de los documentos de la OPD.

«Esperamos que en el futuro, con la ampliación de este MoU (Memorando de Entendimiento), las debilidades o deficiencias puedan corregirse juntos para proteger los intereses legales y garantizar una buena y responsable gobernanza», afirmó.