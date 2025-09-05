AirAsia abre oficialmente la ruta internacional Semarang -Kuala Mud en el aeropuerto de Ahmad Yani


Airbus A320 Aircraft Airline AirAsia recibió un movimiento hospitalario de agua durante el vuelo inaugural de la ruta internacional en el aeropuerto Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Java central, viernes (5/9/2025). El Semarang del Aeropuerto Internacional Jenderal Ahmad Yani reabre oficialmente el vuelo de Ruta Internacional Semarang-Kuala Lumpur a través de AirAsia Airlines que están activas siete veces por semana con frecuencias de vuelo utilizando el avión Airbus A320. Entre fotos/Aprillio Akbar/Tom.





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí