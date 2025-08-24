BANJARNEGARA (Antara) – El Ministro de Infraestructura y el Desarrollo de la antigüedad de la antigüedad, Agus Harimti Yudhoyono (Ahy) mencionó su presencia en el Festival de Cultura Dieng (DCF) XV en 2025 como una experiencia especial e impresionante, para que siempre se recuerde.

«I am very happy, this is an experience that I will remember forever, because especially the 2025 Dieneng Culture festival attends and immediately enjoys the air that is pretty cold,» said Ahy after looking at «Orchestra Symphony Dieng» in a series of DCF XV events in Banjarnegara Regency, Java Central, sábado por la noche.

Según él, el ambiente genial de excavación en combinación con la amabilidad de la comunidad hizo que su visita fuera más memorable.

«El ambiente también es divertido, la gente es muy buena, muy dinámica», dijo.

Además de Ahy, la actuación de «Orchestra Symphony Dieng» también asistió la viceministra de cultura Ganesha, Java Gouverneur Ahmad Luthfi, Banjarnegara Regent Amalia desiana, representantes del ministerio de turismo y varios otros servidores civiles.

«Orchestra Symphony Dieng» contiene varios grupos musicales y músicos famosos como Nugie, Tiara Andini y Gamelan Prawirotaman Orchestra.

La actuación musical terminó con linternas realizadas por más de 3.000 visitantes que empacaron el campo de Pandawa.

En esta ocasión, el Ministro Ahy, Giring Ganesha, el Gobernador Ahmad Lutfi y la Regente Amalia Desiana, junto con los funcionarios y otros invitados, también volaron linternas en el aire.

DCF XV en 2025 se celebró del 23 al 24 de agosto con una variedad de agendas culturales, actuaciones de arte tradicionales, festivales de cambio de baturación, exposiciones de MSME y picos en forma de rituales de afeitado de rastas.

Este evento anual es un imán turístico superior en Banjarnegara, mientras que la promoción del turismo en Java central se está fortaleciendo.

