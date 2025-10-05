Agus Priyadi produjo miles de imágenes, trae Blora al nivel mundial

SEMARANG (Antara) – El arte no es solo una cuestión de belleza, sino un espejo del alma y el viaje de la vida del artista.

La expresión fue claramente ilustrada en las obras de Agus Priyadi, o conocida Dedy (64), una estatua de una estatua nacida en 1961 de Blora Regency, Central Java, cuando se conoció en Blora el domingo.

Desde 1997, Dedy ha estado siguiendo el mundo de la escultura con Van Gans hasta Harte. Su consistencia dio a luz a miles de obras que ahora se están distribuyendo en diferentes regiones, incluso a través del mercado internacional. Cada trabajo se entrega en diferentes tamaños con excelentes detalles.

Algunas obras monumentales incluyen una estatua de caballos de hasta 2.5 metros con un ancho de 1,5 metros, así como una estatua de tigre de 4 metros.

Otro trabajo que no es menos especial es la estatua de Kwantong de hasta 2.5 metros con un ancho de 180 cm, que se ha vendido con un valor fantástico en Yakarta, que alcanza Rp700 millones a RP1 mil millones.

También hizo una estatua de 2 metros de altura Kwantong, como prueba de consistencia y la calidad de su escultura.

Para Dedy, el arte no es solo una profesión, sino una forma de vida. Él cree que el 80 por ciento del éxito de un trabajo está en los detalles, papel de lija y paciencia en el trabajo.

Además, siempre absorbe elementos espirituales en cada una de sus obras, que van desde la oración, los rituales de bancang, hasta los sentimientos completos.

«Hazlo con corazón, lleno de sentimientos, no descuidadamente. El arte es la oración, el arte es una forma de vida», dijo.

Además de enfatizar el proceso creativo, también dejó un mensaje fuerte a la generación más joven para mantener el equilibrio con la naturaleza. Según él, la codicia solo dañará el orden de la vida.

«No dañe la naturaleza. Vivimos del universo, de la tierra que refuerzamos. No seas codiciosos», dijo.

Dedy no solo se conoce como escultor y también es pintor. Sin embargo, su expresión artística se ha depositado más a través de la escultura. Él cree que todos tienen su propio estilo, y la estatua es el camino más importante de su viaje.

Como hermana del Ministro de Inmigración y Protección de la Junta Estatal del Estado (IMIPAS) Agus Anrianto, Dedy todavía tiene una simple filosofía de vida.

Compara la vida como arañas y personas, pequeñas criaturas que aún pueden sobrevivir con todas las limitaciones.

«En el pasado, con un salario mensual, podría pasar treinta días. A partir de ahí aprendí a construir una red con coleccionistas, artistas, antigüedades, comunidades Jeep, bonsai, al mundo de la compra e intercambio», explicó.

Las personas vivas deben poder enfrentar diferentes situaciones, tanto dentro del suelo como por fuera. «No te rindas, vives de acuerdo con la conciencia y no decepcionen a los demás», dijo.

El trabajo de Dedy no solo se conoce en el interior. Debido a las manos de coleccionistas y compradores, las imágenes de su trabajo han invadido los mercados internacionales en los Estados Unidos, Europa, Canadá, Nieuw -Zeeland, Bélgica y Austria.

A través de miles de obras que ha producido, Dedy quiere dejar un legado de valores, que el arte no solo se disfruta visualmente, sino también una forma de educación, espiritualidad y reflexión de la importancia de la vida en la armonía con la naturaleza y hacer todo con todo mi corazón.

Por el momento, tiene como objetivo trabajar en dos estatuas de caballos con una altura de 2.5 metros y un ancho de 1.5 metros. El proceso de trabajo ha alcanzado alrededor del 80 por ciento.