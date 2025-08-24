Agus Fathuddin presentó toga durante un graduado de doctorado para el padre fallecido

SEMARANG (Antara) – El periodista de Suara Merdeka y secretario de la Java Central Mui, Dr. H Agus Fathuddin Yusuf Ma, no pudo detener las lágrimas cuando su nombre fue llamado en un doctorado en Uin Walisongo Semarang el sábado (23/8).

Todavía claramente en su mente la figura del padre, H Saliyun Moh Amir, quien murió el lunes Kliwon, 28 de abril de 2025.

«Antes de morir, estabas muy feliz cuando dije que había aprobado el examen. Incluso lo abrazó a menudo», recordó Agus.

Agus se sometió a una investigación abierta de la promoción promocional que se celebró el 4 de julio de 2025. «Cuando me llamaron mi nombre, estas lágrimas se derritieron nuevamente. En mi corazón dije:» Padre, te dediqué este vestido a ti. Que seas feliz en el cielo «, dijo suavemente.

AGUS es uno de los 2.023 graduados de Uin Walisongo Semarang que fue confirmado el 23 de agosto de 2025.

La procesión de graduación fue dirigida por el Presidente del Senado de Uin Walisongo, el Prof. Dr. Kh Abdul Jamil, MA, fue visto directamente por el Rector de Uin Walisongo, el Prof. Dr. Nizar Ali y el Rector Adjunto I para Asuntos Académicos, Prof. DR. Dr. H Mukhsin Jamil.

Según los datos académicos, el período de graduación de agosto de 2025 se convirtió en el más grande en la historia del jardín Iain Walisongo, con varios graduados que llegaron a 2.023 personas.

Los detalles, no menos de 13 graduados de programas de doctorado (S3), incluido Agus Fathuddin Yusuf, 72 graduados de Masters (S2) y 1.931 graduados de Bachelor (S1).

Desde la puesta en escena en 1970 hasta ahora, Uin Walisongo ha producido 504 médicos, 2.550 magister, 55.644 Master S1, 1.375 miembros asociados y 105 miembros jóvenes.

Por otro lado, la madre de Agus, HJ Siti Nafisah Saliyun, no pudo participar porque fue tratado en el Sultan Agung Rsi Semarang. Después de graduarse, Agus y Sowan inmediatamente fueron al hospital para preguntarle su bendición.

«Madre, Enggal está sano», dijo lleno de oración.

Esta graduación no es solo una inauguración académica, sino también la oferta de amor de un niño para sus padres. Agus es uno de ellos.