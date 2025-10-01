Agro Tour Tambi Wonosobo se refiere al Big Six WIA 2025

Wonsosobo (Antara) – El destino de Tambi Agro Tourism, el orgullo de Wonosobo Regency, Central Java, ingresó a los seis primeros en el hermoso Premio Indonesia (WIA) 2025.

El jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de Wonosobo Regency, Fahmi Hidayat, en Wonosobo, dijo el miércoles que Tambi Tourism Agro se encuentra actualmente entre las seis mejores categorías de atracción turística con otros destinos nacionales.

«Brindamos la mayor apreciación por la entrada de Tambi Tourism Agro en el hermoso premio de Indonesia 2025 -Nominación. Esto no es solo un orgullo para la comunidad de Wonosobo, sino también la motivación para continuar mejorando la calidad de los servicios, las atracciones y la cooperación de los destinos turísticos en la región», dijo.

Afirmó que el único turismo de Tambi que combinaba jardines de té, fábrica de té, museos de té, resorts salientes y turísticos lo convirtió en una atracción especial.

Además, con una colaboración con otros destinos como Lake Menjer y el área de Dieng -Plateau, la competitividad del turismo de Wonosobo se fortalece aún más.

Dijo que la visita de campo los días 27 y 28 de septiembre de 2025 también fue un impulso importante para preparar un paso estratégico en el desarrollo de destinos turísticos en la regencia de Wonosobo para ser competitivos, más sostenibles y bien conocidos, tanto a nivel nacional como internacional.

«Con el apoyo de todas las partes, somos optimistas de que Wonosobo puede ser cada vez más conocido como región con una variedad de atracciones turísticas, capacitadas y aún priorizar la sostenibilidad», dijo.

Los resultados de la curación del Kemenpar y el Consejo de Turismo de Turismo Tambi ahora han logrado ingresar a las seis mejores atracciones turísticas de WIA 2025, además de otros destinos superiores, como Treasure Bay Bintan – Bintan Regency, Isla Riau; The Pikas ArtVenture Resort – Banjarnegara, Central Java; Agro Tourism Tambi – Wonosobo, Java central; Museo Samsara Living – Karangasem, Bali; Puncak Tourism Park Si Sidrap – South Sulawesi y Kairatu Beach – Seram Western Part, Maluku.

