Agricultores de Cilacap valoran reducción de precios de fertilizantes subsidiados

Cilacap (ANTARA) – Los agricultores miembros de la Asociación de Agricultores Margo Sugih (Gapoktan), Kalijaran Village, Cilacap Regency, Java Central, aprecian la política del gobierno de reducir el precio minorista más alto (HET) de los fertilizantes subsidiados, que se cree que alivia la carga sobre los costos de producción de los agricultores.

«Nosotros, como actores agrícolas, apoyamos realmente la decisión del gobierno porque puede reducir los costos de producción, que siguen aumentando», dijo el viernes el presidente de Gapoktan, Margo Sugih Priyatno, en la aldea de Kalijaran, distrito de Maos, regencia de Cilacap.

Según él, la política de reducir el HET para fertilizantes subsidiados como la urea de 112.500 IDR por bolsa a 90.000 IDR por bolsa y el NPK de 115.000 IDR por bolsa a 92.000 IDR por bolsa realmente ayudará a los agricultores, especialmente en el período previo a la temporada de siembra.

Dijo que los costos agrícolas actualmente incluyen no sólo la compra de fertilizantes, sino también los costos de procesamiento de la tierra, el mantenimiento de las fábricas y los salarios diarios.

Por lo tanto, espera que la caída de los precios de los fertilizantes dé a los agricultores margen para reducir los gastos y aumentar la eficiencia agrícola.

«Con la caída de los precios de los fertilizantes, los agricultores pueden reservar dinero para otras necesidades. Además, el precio de los cereales sigue siendo relativamente estable en este momento, alrededor de 6.500 IDR por kilogramo, por lo que los agricultores obtienen una ganancia decente», dijo.

También expresó su agradecimiento al Presidente Prabowo Subianto y al Ministerio de Agricultura por su atención al sector agrícola.

Evaluó que esta política demuestra la seriedad del gobierno en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional.

«Ahora la población sigue aumentando, pero la tierra no aumenta. Por eso las políticas gubernamentales que apoyan a los agricultores son muy adecuadas para mantener la seguridad alimentaria», afirmó.

También espera que el gobierno mantenga una estricta supervisión para que el precio de los fertilizantes subsidiados a nivel de los agricultores esté en línea con el precio oficial o HET establecido.

Según él, esto se debe a que en la práctica los precios de los fertilizantes en el campo suelen ser más altos que las provisiones, porque la distribución no se realiza según lo previsto.

«Esperamos que los precios fijados por el Gobierno lleguen realmente a los agricultores. No permitamos que el nivel inferior aumente en comparación con el precio oficial. Hay que reforzar el control», afirmó.

También recordó la importancia de mejorar los datos de los agricultores en el sistema electrónico de Planificación Definitiva de Necesidades del Grupo (e-RDKK) para que la distribución de fertilizantes subsidiados se realice según lo previsto.

Según él, todavía hay muchos agricultores que no están registrados porque el estado de sus tierras está contratado o sus datos no están actualizados.

«Muchos agricultores aún no tienen una lista del RDKK porque sus datos sobre propiedad de la tierra aún no son válidos. Esperamos que los agentes de extensión y los minoristas puedan ayudar a los agricultores para que puedan mejorar sus datos de inmediato», dijo.

Además, Priyatno admitió que el sector agrícola mostró mejoras bastante significativas en un año de la administración del presidente Prabowo Subianto, incluida la estabilidad en los precios de los cereales y un aumento en el valor de las ventas de los productos hortícolas.

Según él, el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) ha ayudado a impulsar la adopción de productos agrícolas, ya que actualmente muchas Unidades de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) prefieren comprar directamente a los agricultores en lugar de a los distribuidores.

SPPG incluso compra materias primas agrícolas a precios bastante buenos, como la lechuga, a entre 30.000 y 35.000 IDR el kilogramo.

Además, fijar el precio de compra del gobierno (HPP) para el grano seco cosechado (GKP) en 6.500 IDR por kilogramo también afecta el bienestar de los agricultores.

Además, la política para reducir el precio de los fertilizantes subsidiados es un paso estratégico en consonancia con los esfuerzos por mantener la independencia alimentaria nacional.

«Los agricultores son la columna vertebral de la seguridad alimentaria, por lo que si este sector es fuerte, el país también lo será. Así que esperamos que esta política continúe y sea realmente sentida por todos los agricultores», enfatizó Priyatno.