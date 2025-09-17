Agresión israelí asesinada en Gaza transparente 65,000

El Cairo (Antara) – Los palestinos que fueron asesinados en la Franja de Gaza debido a la agresión sionista israelí desde octubre de 2023 penetraron la cifra de 65,000 personas, con más de 165,000 heridos, dijo el Ministro de Gaza el miércoles (9/17).

«El número de víctimas de la agresión de Israel [di Jalur Gaza] Aumento a 65.062 personas desde el 7 de octubre de 2023, con 165,697 otras heridas «, dijo el ministerio en su declaración.

En el último día, no menos de 98 personas murieron y otras 385 resultaron heridas en el hospital en la Franja de Gaza, dijo.

Desde el 18 de marzo, cuando los invasores continúan sus ataques, más de 12,500 personas en Gaza fueron asesinadas y otros 53,600 resultaron heridos.