Agentes conjuntos asaltan simultáneamente todas las cárceles de Nusakambangan Cilacap, estos son los resultados

Semarang (ANTARA) – Oficiales conjuntos llevaron a cabo redadas simultáneas en varias prisiones en la isla Nusakambangan, Cilacap, Java Central, a partir del viernes por la noche (10/10).

El coordinador regional de la prisión de Nusakambangan, Irfan, dijo en un comunicado de prensa en Semarang el sábado que las prisiones de Besi, Pasir Putih, Batu y Narcóticos, entre otras, han sido allanadas.

Se llevaron a cabo registros en todos los bloques residenciales, teniendo como principales objetivos artículos prohibidos como teléfonos móviles, drogas y armas punzocortantes (halinar).

Según él, además de los agentes de seguridad y orden de cada prisión, en la redada también participó personal policial de la policía de Nusakambangan.

También aseguró que los agentes que realizaron la búsqueda priorizaron una actitud humana pero se mantuvieron firmes y profesionales.

«Esta búsqueda simultánea muestra que todos los niveles de las instalaciones correccionales en Nusakambangan son sólidos y consistentes en la creación de prisiones libres de contaminación», afirmó el jefe de la prisión de Batu.

Dijo que las actividades de búsqueda se llevaron a cabo de manera rutinaria y mesurada como una forma de detección temprana de posibles alteraciones de la seguridad y para evitar la circulación de artículos prohibidos en las cárceles.

Durante el registro, los agentes encontraron diversos elementos cuya presencia no cumplía con las normas indicadas.

En los bloques de viviendas de los presos se incautaron decenas de tazas y cucharas de aluminio, clavos usados, trozos de alambre, bolígrafos, encendedores de gas, trozos de zinc, perchas de alambre y trozos de bambú.

Además de los registros, los agentes también realizaron análisis de orina a los reclusos en un esfuerzo por detectar tempranamente el abuso de drogas, y todos resultaron negativos.

Esta noticia fue publicada en Antaranews.com con el título: Agentes conjuntos allanaron simultáneamente todas las cárceles de Nusakambangan Cilacap