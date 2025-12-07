Agam vuelve a estar activo, el sistema eléctrico de Sumatra Occidental ha sido restablecido al 100 por ciento después del desastre

Solo (ANTARA) – PT PLN (Persero) logró restaurar el sistema eléctrico de Sumatra Occidental después del desastre de inundaciones y deslizamientos de tierra que ocurrió a finales de noviembre.

A través de información recibida en Solo, Java Central, PLN dijo el sábado que gracias al arduo trabajo del equipo en el campo, la electricidad en la región de Sumatra Occidental se había restablecido al 100 por ciento después de que Agam Regency, la última área afectada, se encendió con éxito el viernes (12 de mayo) a las 5:53 p.m. WIB.

El gobernador de Sumatra Occidental, Mahyeldi Ansharullah, expresó su agradecimiento por las rápidas medidas del PLN y la cooperación intersectorial para restablecer el suministro eléctrico en varias zonas afectadas por el desastre. Ahora que se ha restablecido el suministro de electricidad en Sumatra Occidental, las actividades comunitarias pueden volver lentamente a la normalidad.

«Apreciamos la dedicación de los funcionarios del PLN y de todas las partes que están trabajando sin parar para restablecer la electricidad en las zonas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, a pesar de que las condiciones del terreno son muy difíciles. Si Dios quiere, la comunidad puede disfrutar de la electricidad y las actividades pueden continuar como de costumbre», dijo Mahyeldi.

El presidente del PLN, Darmawan Prasodjo, destacó que la disponibilidad de electricidad es una necesidad básica para las comunidades afectadas. Por lo tanto, desde el principio, el equipo ha hecho todo lo posible para completar el proceso de restauración de la electricidad después del desastre en la región de Sumatra Occidental.

«De acuerdo con las instrucciones del gobierno, a través del Ministro de Energía y Recursos Minerales (Energía y Recursos Minerales), Sr. Bahlil Lahadia, todo el personal está trabajando las 24 horas del día en el campo para garantizar que todos los puntos afectados tengan restablecido el suministro eléctrico. Gracias a Dios, el suministro eléctrico de Sumatra Occidental actualmente se ha restablecido al 100 por ciento. Con suerte, esto facilitará a la comunidad llevar a cabo sus actividades y optimizar los servicios públicos», dijo.

Darmawan también dijo que la rápida recuperación que tuvo lugar no puede separarse de la estrecha cooperación entre las diferentes partes. Según él, la sinergia del gobierno regional, el TNI, la Policía y la comunidad es crucial en el proceso de normalización del suministro eléctrico en Sumatra Occidental.

«Fuimos testigos de cómo el espíritu de cooperación mutua estaba realmente vivo. El equipo del gobierno regional, el TNI, la Policía, la comunidad y el PLN actuaron como uno solo. Esta es una misión humanitaria para restaurar la luz después del desastre en Sumatra Occidental», dijo.

Mientras tanto, Ajrun Karim, director general de la Unidad de Distribución Principal (UID) del PLN en Sumatra Occidental, dijo que el proceso de recuperación en varios lugares afectados como Agam, West Pasaman, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, East Pasaman, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan y la ciudad de Padang enfrenta grandes desafíos.

Según él, esta gestión requiere pasos técnicos complejos, ya que se cortará el acceso a varias redes de media tensión (JTM), redes de baja tensión (JTR) y estaciones de distribución afectadas.

«Nuestros agentes, junto con el TNI, la policía y la comunidad, entraron por caminos empinados, llevaron equipo pesado a mano y trabajaron hasta la noche, ya que el acceso a los puntos de ubicación sólo era accesible a pie», dijo Ajrun.

Dijo que para restaurar el estado eléctrico de Sumatra Occidental, el PLN estaba reconstruyendo varios postes de la red eléctrica y estaciones transformadoras de distribución en algunas áreas afectadas.

“En esta restauración, el PLN ha logrado instalar 619 torres JTM y JTR, así como 30,95 kilómetros de circuito (km) de líneas eléctricas de reemplazo para garantizar que el suministro eléctrico a la comunidad vuelva a la normalidad”, dijo.