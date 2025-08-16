Afilar PBB gratis para cuatro grupos prioritarios

SRAEDEN (Antara) – Afilar a Sigit Pamungkas ha emitido una política en forma de liberar el impuesto nacional y urbano de construcción (PBB) para cuatro grupos prioritarios de 2025.

«Para las cuatro categorías de la sociedad, una para los residentes que están incluidos en la categoría mala, las dos personas con discapacidad, los tres veteranos o cazadores y el cuarto son maestros con bajos ingresos», dijo en Sellen Regency, Central Java, el viernes.

Dijo que esta exención fiscal es una forma tangible de preocupación por el gobierno para las personas que necesitan apoyo económico, así como un paso para aliviar la carga de los impuestos de los ciudadanos en medio de condiciones económicas desafiantes.

Según él, los grupos marginales como los residentes desfavorecidos y las personas con discapacidades deben ser considerados nuevamente por el gobierno de la regencia de Srraven.

Además, el gobierno de la regencia de agudización también debe otorgar subvenciones a maestros y veteranos que luchan por la independencia de la República de Indonesia.

«Esta política nació de nuestro deseo de ofrecer justicia y conveniencia a las personas que han sido una parte importante de Sruwen. Liberamos este impuesto como una forma de apreciación, empatía y responsabilidad social del gobierno», dijo.

En relación con esto, su partido ha asignado a la Agencia de Gestión Financiera Regional de Sraveren Regency (BPKPD) para registrar a los contribuyentes que pueden obtener la liberación de las Naciones Unidas. Después de que los datos y las reglas estén listos, el gobierno de Regency impondrá inmediatamente la exención de las Naciones Unidas para ciertos contribuyentes.

Mientras tanto, se aseguró de que la liberación de PBB-P2 no reduciría los objetivos de desarrollo regional. El gobierno de Affen Regency continúa asegurando que los servicios públicos y el desarrollo de la infraestructura se realicen de manera óptima al optimizar los ingresos regionales de otros sectores potenciales.

Tampoco le preocupa que la política de exención de la ONU reduzca el ingreso original regional (PAD).

«De hecho, existe una posible disminución en los ingresos, pero los beneficios de la comunidad son mucho mayores. El dinero que tienen que pagar por los impuestos se pueden utilizar para las necesidades diarias, la educación para los niños o la salud familiar. Para nosotros, el pozo de los ciudadanos es una prioridad que no se puede medir solo con los ingresos regionales», dijo.

Leer también: Vicegobernador de Java Central: las Naciones Unidas aumentan