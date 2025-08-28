AFRENTE (Antara) – El gobierno de agudete de la regencia (PEMKAB) muestra nuevamente su dedicación en la realización de una estadía decente y asequible para la comunidad, en particular para la administración estatal del estado (ASN), empleados y comunidades privadas con bajos ingresos (MBR).

Uno de los grandes esfuerzos es colaborar con los desarrolladores del Bank Central Java y la vivienda en una sinergia que ampliará el acceso al financiamiento de la vivienda.

Esta actividad se llevó a cabo en el edificio de Kartini en agudizar la regencia y asistieron 500 participantes de diferentes elementos de la sociedad, las agencias gubernamentales y el mundo de los negocios. El evento, que se celebró el martes (29-7-7-2025), tiene como objetivo aumentar la alfabetización comunitaria con respecto a la política de vivienda y ofrecer soluciones para las necesidades de vivienda asequible.

En sus comentarios, el jefe del Banco de Java Central, la sucursal coordinadora de Surakarta, Pramudjianto, de que esta sinergia no solo tenía como objetivo proporcionar información sobre los empleados privados y bajos ingresos con respecto a la política de vivienda, sino también el acceso a la financiación de viviendas a la vivienda que era más fácil y más asequible. Bank Central Java, como socio estratégico para ofrecer financiamiento de viviendas, apoya activamente a la comunidad para obtener los hogares adecuados.

«Debido a esta actividad, esperamos que los participantes puedan comprender más sobre las diferentes instalaciones en el financiamiento de la vivienda que ofrecemos y que puedan difundir esta información a sus colegas. De esa manera, los beneficios serán más amplios», dijo Pramudjianto.

Mientras tanto, Sigit Pamungkas, Sigit Pamungkas, expresó una alta valoración para todas las partes que habían colaborado en un intento por satisfacer las necesidades de residencial en Sraeden. En sus comentarios, el Regente de Sigit reveló la importancia de la cooperación entre el gobierno, la banca y los constructores de viviendas para satisfacer las necesidades de las casas para la comunidad.

«Este es un foro extraordinario, porque todas las partes que tienen que reunirse aquí. ASN necesita una casa, los desarrolladores que buscan compradores y bancos se convierten en socios financieros. Todos pueden apoyarse mutuamente para realizar a Sares como un distrito con un mejor acceso al hogar», dijo Regent Sigit.

Regent Sigit también dijo que, sobre la base de datos, alrededor de 9,000 hogares en S agudizado todavía no tenían una casa, lo cual fue un gran desafío para el gobierno local. Es por eso que el gobierno de afilado de la regencia ha tomado la política afirmativa, como la existencia de la adquisición de los derechos de tierra y construcción y la liberación de impuestos para la aprobación de edificios para edificios de bajos ingresos.

En la misma ocasión, Heri Praseteto, líder de la sucursal de afilar de Java Central, agregó que el Banco Central de Java estaba totalmente comprometido con una solución de financiamiento fácil y asequible para todos los niveles de la sociedad. También reveló que esta actividad fue un paso concreto de Bank Central Java para apoyar al gobierno de agudigir regencia al darse cuenta de Sravers como un área que tenía acceso inclusivo al hogar.

«Bank Central Java apoya mucho este programa porque creemos que las casas son una necesidad básica que debe lograrse a través de todos los niveles de la sociedad, incluidos ASN, empleados privados y personas con bajos ingresos. Queremos asegurar que el financiamiento que ofrecemos pueda ofrecer conveniencia, tanto en términos de procesos competitivos como simples.

A través de esta actividad, el regente de Sigit espera crear recomendaciones concretas para formular tarjetas de carretera residenciales en Sarden que puedan fomentar la participación de más partidos, tanto el gobierno, los bancos, los desarrolladores y la comunidad.

«Con una colaboración más fuerte, podremos responder a este gran desafío y crear una solución real para las personas de afilar que necesitan hogares asequibles y factibles», agregó el regente de Sigit.

Bank Central Java también ofrece soluciones para los desafíos de satisfacer las necesidades de las casas en agudizar la regencia, al ofrecer varios programas de financiamiento que son accesibles para la comunidad. Esta sinergia se considera un paso importante para mejorar la calidad de vida y el bien de las personas en Sellen.