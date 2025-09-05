Aeropuerto Ahmad Yani Servicios de ruta internacional, BI apoyado a través de Qris Crosborder

SEMARANG (Antara) – La Oficina Representativa de la Provincia del Banco de Indonesia en el centro de Java también apoya la apertura de los servicios internacionales de la ruta de escape en el aeropuerto Ahmad Yani en Semarang, con la implementación de QRIS Crosborder para apoyar las acciones sin problemas de las transacciones.

El Jefe del Representante Central de Java BI, Rahmat Drekutra, en Semarang, explicó el viernes que los turistas extranjeros ahora pueden hacer pagos directos con QRI directamente en Indonesia, y viceversa para los turistas indonesios en el extranjero.

QRIS Crossborder utiliza el mecanismo LCS para el setle de moneda local (LCS) que ofrece una cotización más competitiva porque las transacciones se llevan a cabo directamente entre dos países.

Dijo que los datos hasta junio de 2025 mostraron el valor de las transacciones de Crosborder QRIS en Malasia, Singapur y Tailandia, había alcanzado Rp1.66 billones.

La mayoría, de las transacciones indonesias de malases por valor de RP1.15 billones con un volumen de 4.31 millones de transacciones desde mayo de 2023, seguidas de transacciones indonesias de Tailandia por valor de RP437.5 mil millones con un volumen de 994.89 mil transacciones desde agosto de 2022.

Además, también hay transacciones entre Indonesia: Singapur por valor de Rp77.06 mil millones con un volumen de 238.22 mil transacciones desde noviembre de 2023.

«Bank Indonesia también se dedica a expandir el alcance de Qris Crosborder», dijo durante la ceremonia del vuelo inaugural de AirAsia, la ruta Semarang (SRG) – Kuala Lumpur (KUL).

En este momento, dijo, se está probando un proceso con China a través de una caja de arena en la oficina central de BI, y la exploración de la cooperación también se llevará a cabo con la autoridad de Arabia Saudita, dada la alta movilidad y el apego económico de los dos países.

El 17 de agosto de 2025, BI incluso lanzó una colaboración QRIS Crosborder con Japón.

«Esperamos que el impulso del vuelo inaugural de Semarang -Kuala Lumpur pueda ser el comienzo de una colaboración más cercana entre Indonesia y Malasia, mientras que la posición de Java Central se refuerza como una importante puerta de acceso para los turistas y el comercio internacional», dijo Rahmat.

Mientras tanto, el vicegobernador del centro de Java Taj Yasin Maimoen apreció el avance de Qris Crosborder Van Bi para facilitar los pagos entre países.

«Para los turistas de los países vecinos y las personas del centro de Java que visitarán países vecinos, no olviden que si viaja y compra, ¡puede pagar con QRIS! En Malasia puede pagar con Duizennow QR, pagar en Tailandia con el pago de Thai QR, y puede pagar SG-QR», dijo.

Con la jerga «simple y segura», QRIS Crosborder presenta la conveniencia de las transacciones sin el esfuerzo de intercambiar monedas extranjeras, mientras que garantiza la protección para evitar el riesgo de dinero falsificado o perder efectivo.

El estado del aeropuerto internacional A. Yani está en línea con el papel de Bi Central Java y el Gobierno Provincial Central de Java para apoyar la aceleración de las inversiones en Java central a través de la formación de la economía, el comercio, las inversiones y el turismo de Java (Keris Central Java).

La misión de la Java Keris central, entre otras cosas, que fomenta el «acceso al mercado» de los productos comerciales, se convierte en un «servicio único» de información de inversión y centros de promoción, así como promoviendo destinos turísticos.

En esta ocasión, Bank Indonesia también promovió el turismo de Java Central al presentar una innovación digital llamada Jasirah (Historical Tourist Trail), una plataforma digital que proporciona información temática del turismo en Java Central (enlace del sitio web: https://jasirah.id/).

Además, BI también apoya la promoción comercial presentando los productos superiores del Java Central UMKM y es una Java Central de BI promovida, incluida Naruna Ceramic de Salatiga, que ha logrado penetrar el mercado de exportación a 18 países.