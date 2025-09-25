Administración de la ciudad de Pekalongan difícil para mujeres embarazadas y niños pequeños presionados Aki/Akb

PEKALONGAN (Antara) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java central, continúa intensificando los servicios de salud de las mujeres embarazadas y los niños pequeños en un intento por reducir la tasa de mortalidad matriz (MMR) y las tasas de mortalidad infantil (AKB) en el área.

El jefe de la Oficina de Salud de la Ciudad de Pekalongan, Puji Winarti en Pekalongan, dijo el jueves que su partido actualmente estimuló las actividades del programa de limpieza AKI/AKB de AKB con un enfoque en la detección temprana de factores de riesgo para que el tratamiento médico pudiera realizarse lo más rápido posible.

«Saber Aki/AKB está presente como nuestra innovación para minimizar el riesgo de muerte de la madre y los niños pequeños. De esta manera, la posibilidad de la seguridad de las madres y los bebés será mucho mayor», dijo.

Según él, la implementación del programa AKB/AKB Clean Broom en estas dos instalaciones de salud se centra en 20 mujeres embarazadas y 30 niños pequeños.

«La investigación fue realizada por el equipo de salud al presentar pediatras y obstetricia y especialistas ginecológicos», dijo.

El que fue acompañado por el jefe del equipo de salud y nutrición familiar Devi Hardiyanti dijo que esta actividad de detección temprana incluía investigar trastornos físicos, estado nutricional e identificación de signos de riesgos para la salud.

«Los resultados de esta actividad han encontrado varios casos de anemia en niños pequeños. Aquellos que experimentan anemia grave y desnutrición se remiten directamente al hospital para recibir un tratamiento adicional. En cuanto a los niños pequeños están con condiciones de anemia de tamaño leve a mediano, las intervenciones se dan en forma de suplementos dietéticos», dijo.

Posteriormente, para los participantes de mujeres embarazadas, para casos que requieren tratamiento adicional, se remite de inmediato a los centros de salud avanzados, mientras que aquellos que solo necesitan monitorear continúan siendo monitoreados de manera rutinaria en el centro de salud regional respectivo.

«Cada mes, se elige un centro de salud del subdistrito como la ubicación de la implementación, para que todo el subdistrito pueda obtener los beneficios de Saber AKI/AKB en un año», dijo.

Lea también: Batang-Pspltu Regency Regery Government para aumentar los prejuicios de los Yankes.