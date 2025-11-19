Achmad sintió los beneficios de JKN sin tener que preocuparse por los costos de someterse a una cirugía de hernia

Solo (ANTARA) – Un joven de Kartasura, Sukoharjo Regency, Java Central, Achmad (26) sintió los beneficios del Programa Nacional de Seguro Médico (JKN) sin preocuparse por los costos de someterse a una cirugía de hernia.

Achmad admitió el miércoles en Sukoharjo que inicialmente nunca pensó que una pequeña sensación de malestar en la parte inferior del abdomen se convertiría en el episodio más estresante de su vida.

Ahora que se sometió a una operación de hernia que le costó mucha energía y emociones, realmente siente lo valioso que es el programa JKN, que cubre todo el proceso de tratamiento. Los síntomas de la hernia ocurren de forma silenciosa. Durante cinco días, todo lo que Achmad pensó fue que su cuerpo estaba cansado después de su rutina de trabajar hasta altas horas de la noche.

El dolor, que al principio era leve, poco a poco se convirtió en un dolor agudo que le dificultaba incluso caminar.

«Al principio pensé que simplemente tenía un resfriado porque estaba cansado. Pero cada día empeoraba, hasta que sentí como si algo estuviera presionando con fuerza desde dentro», dijo Achmad, recordando sus preocupaciones de los primeros días.

Pero el pico se produce cuando el dolor se vuelve insoportable. Achmad finalmente decidió acudir al Servicio de Emergencias del Hospital de la UNS (IGD) con una condición corporal que apenas podía mantenerse de pie. A su llegada, el equipo médico respondió de inmediato y le realizó un examen físico y una ecografía.

«Cuando llegué a la sala de emergencias, no podía estar de pie por mucho tiempo. En ese momento, me examinaron de inmediato. Tan pronto como llegaron los resultados de la ecografía, el médico dijo que tenía una hernia y que necesitaba cirugía de inmediato. Me quedé en shock, sentí como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Pero agradecí que todo se haya solucionado rápidamente», dijo.

En medio de ese miedo, hubo una cosa que lo hizo sentir un poco aliviado. Es un participante activo en el segmento de Empleados Asalariados (PPU) de JKN. BPJS Health reembolsa íntegramente todos los costos de exámenes, admisiones hospitalarias, operaciones y medicamentos.

«Cuando el médico dijo que tenía que operarme, pensé en los costes. Pero cuando descubrí que todo estaba garantizado por JKN, inmediatamente me tranquilicé. No tuve que pensar en el dinero en absoluto», dijo en un tono lleno de gratitud.

El trato que recibió fue muy impresionante. Una cómoda sala de admisión, un ambiente hospitalario limpio y un personal médico amable y alerta le dan a Achmad la sensación de que lo están tratando muy bien, a pesar de que utiliza los servicios de JKN.

«Dicen que la Clase 3 tiene instalaciones mínimas. Pero lo que experimenté estaba lejos de eso. Las habitaciones eran buenas, la ventilación era cómoda y los médicos y enfermeras respondieron rápidamente», añadió.

Ahora en la fase de recuperación, Achmad debe ajustar cuidadosamente su dieta y evitar actividades extenuantes durante los próximos tres meses. Aunque el camino no ha sido del todo fácil, tiene la suerte de estar protegido por el seguro médico estatal.

«Si no hubiera un programa JKN, no sé qué pasaría. Mi familia extendida también siempre usa BPJS Health. Desde el parto hasta los controles de rutina, todo está cubierto. Nos sentimos muy ayudados», dijo en tono emotivo.

Achmad espera que el programa JKN continúe y se convierta en una guía para los necesitados, especialmente para las familias que viven como la suya.