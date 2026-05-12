Accidente de Merritt Parkway: conductor que se dio a la fuga acusado de matar a 3 personas en un accidente en la Ruta 15 en Stratford, Connecticut

STRATFORD, Connecticut (WABC) — La policía está investigando un violento accidente en cadena en Merritt Parkway el domingo por la mañana, que dejó tres personas muertas.

Una investigación preliminar reveló que un Chrysler 200 2012 y un Honda Civic 2008 viajaban en el carril derecho en la Ruta 15 Sur cerca de la Salida 36 en Stratford, cuando un tercer vehículo, un Lexus ES350 2014, chocó contra la parte trasera del Honda, lo que provocó que el Honda chocara contra la parte trasera del Chrysler.

Las autoridades dicen que el accidente provocó un incendio.

El conductor del Honda murió junto con dos pasajeros.

La policía dice que están buscando al conductor del Lexus, quien huyó del lugar.

Hasta el momento no se han realizado arrestos.

Cualquier testigo de la colisión debe comunicarse con el policía Smith #1195 al 203-696-2500 o draw.smith2@ct.gov. La colisión sigue bajo investigación.

Puedes ver el informe completo de Joe Torres en el reproductor multimedia de arriba.

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