Académicos: Licenciando a los trabajadores de salud a través de MPPDN -Deskcracy

Purwokerto (Antara) – Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Jenderal Sedirman (Unida) Purwokerto Dr. Ir. Mukhlis Rudi Prihatno dio la bienvenida a la política para administrar las licencias de trabajadores de la salud a través del Mall National Digital Public Service (MPDN) porque se consideró que reducía la cracia de la Oficina.

«Eso es bueno, porque antes de que MPPDN ya fuera bueno con la presencia de MPP en regencias/ciudades como en Banyumas», dijo en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, miércoles.

Dijo que la gestión de licencias a través del Banyumas Regency MPP era relativamente más fácil y más rápido porque todas las agencias y agencias relacionadas estaban en ese lugar.

Según él, la situación es muy diferente al momento anterior al MPP porque se mudó de una oficina a otra, por lo que ha existido durante días.

Sin embargo, enfatizó algunos puntos importantes que deben abordarse, incluido el problema de la puntualidad de la presencia de empleados que deben mejorarse para mejorar los servicios.

Además, también enfatizó una singularidad en el proceso de licencia de la Oficina de Salud del Distrito de Banyumas (Dinkes) con respecto a la licencia de práctica (SIP) del médico, porque había una política requerida para solicitar la aprobación del hospital donde la práctica anterior podría abrir en otros lugares.

«Esto es bastante único y no muy bueno, porque si quiero abrir una práctica en el hospital B, tengo que permitir el hospital A, cuál es mi lugar de práctica anterior. Este es un problema que debe mejorarse porque hasta donde sé en otros distritos no lo es», explicó.

Con respecto a la licencia de trabajadores de salud en MPPDN, era de la opinión de que reduciría aún más la burocracia, de modo que el proceso de gestión fue más rápido porque el Ministerio de Salud estaba en TI.

Sin embargo, dijo que la política de MPPDN que estaba centralizada en el ministerio tenía el potencial de causar gran preocupación, a saber, la existencia del autoritarismo de un ministro.

«Si todas las licencias están centradas y bajo el ministerio, el ministro puede retirar el sorbo de un médico sin razón clara, solo porque no le gusta. Eso es lo que se preocupa», dijo.

Aunque el sistema de licencias es más eficiente, dijo, debe haber un mecanismo que garantice que la política se base puramente en los procedimientos de licencia y no esté influenciada por factores subjetivos como la diversión o no.

«Esto es importante para mantener la profesionalidad y la independencia de los trabajadores de la salud», dijo Muklis.

Anteriormente, el Ministro de Reforma Administrativa y Reforma de Burocracia, Rini Widyantini, dijo que los empleados médicos y de salud del centro de atención pública digital nacional pueden presentar un permiso práctico (SIP) de manera más flexible y facilitar al gobierno.

«Por lo tanto, el Ministro de Salud ha preparado cómo se implementa esta aplicación y, por supuesto, el impacto de la comunidad recibirá servicios más rápidos, el gobierno local también ahorrará costos operativos y verificación, el gobierno central también puede supervisar sobre tiempo real«Dijo Rini en Yakarta, martes (9/9).

Explicó para complementar este servicio público digital. Se centra en diferentes tipos de servicios, como cara a cara, y recoge la pelota. Esto se transfirió con respecto a los centros comerciales desiguales para servicios públicos (MPP) en Indonesia.

Con respecto a MPPDN, esto se adapta a las necesidades del gobierno. Según él, el enfoque del servicio es garantizar que las personas con licencias y otros servicios puedan realizarse de acuerdo con los estándares de procesos comerciales existentes, a través de varios mecanismos de aplicación.

Por el momento, dijo, el gobierno está desarrollando una nueva versión de MPPDN. Para los distritos y ciudades conectados pueden hacer una transición a la nueva versión de MPPDN.

